Em casa ou na padaria? Escolha a melhor opção para assar o peru de Natal da sua família

Caso você ainda não saiba como vai assar o peru (ou outra ave) para a ceia de Natal, é melhor se decidir logo. Isso porque uma das opções mais adotadas por quem procura evitar dor de cabeça já entrou em campo: as padarias, que alugam os fornos para o assado.

A reportagem fez contato com padarias de Porto Alegre. Na média, deve ser cobrado um valor em torno de R$ 40 para o serviço. O cliente tem de entregar a ave descongelada até o limite definido por cada estabelecimento.

Assadeira

Somente o preço não é parâmetro para decidir, é evidente que assar fora é mais caro. Basta lembrar que o preço médio do botijão de gás de 13kg, segundo a ANP, é de R$ 61,33 na Capital. Ou seja, perto do valor cobrado para assar na padaria. Comparar com o forno elétrico também é covardia. Segundo simulação no site da CEEE, três horas de uso têm custo inferior a R$ 3 na conta de energia. Mas assar em casa exige tempo e cuidado. É isso que deve pesar na escolha, ou não, da padaria.

– É preciso pré-aquecer o forno para depois colocar a ave. Também se deve envelopar com papel-alumínio para evitar torrar por fora e deixar cru por dentro. Leva-se, fácil, umas duas horas para, depois, descobrir a ave, pincelar com manteiga e devolver ao forno para dourar – alerta o professor de Gastronomia do Senac Bruno Ivanoff.

Tudo isso sem contar os temperos. O professor alerta que se deve cuidar o tamanho do forno, para não descobrir na última hora que a ave não cabe nele. E as bordas da assadeira precisam ser altas para que o caldo não escorra e suje todo o forno por dentro.

Confira, a seguir, as vantagens e desvantagens de assar o peru em casa e na padaria.

Peru assado em casa

Vantagens

- Você sabe como foi assado, controla todo o processo.

- Sai muito mais barato. Basta lembrar que mandar assar fora custa mais da metade do preço de um botijão inteiro de gás de 13kg.

- Torna-se uma espécie de aquecimento para a ceia e, se a família for envolvida, pode ser ainda uma missão divertida.

Desvantagens

- É preciso ter tempo para monitorar o assado, pelo menos três horas no processo todo.

- O forno de casa pode não dar conta, é preciso já ter sido testado.

- Há o risco de se perder o ponto, como ficar assado por fora e cru por dentro.

- É preciso ter utensílios para a missão em casa: a assadeira, por exemplo, precisa ter bordas altas para o caldo não transbordar.

- A correria é maior, exige antecipação das outras tarefas para a ceia.

Peru assado na padaria

Vantagens

- Ganha-se tempo na antevéspera ou véspera de Natal para preparar outros itens da ceia ou arrumar a casa para esperar os convidados.

- O forno da padaria é profissional, o assado tem tudo para ser perfeito, sem erros no ponto.

- Garantia de que a estrela da ceia não vai decepcionar, o que sempre é uma tensão na vida de quem prepara o assado em casa.

Desvantagens

- Sai mais caro.

- Você precisa se organizar bem: as padarias têm prazo para aceitar os perus. Ligue antes e se informe.

- Levar e buscar o peru pode ser um incômodo, ainda mais se você mora longe da padaria. Melhor não contar com ônibus nessa hora.