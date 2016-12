Filmes para ver nesta quinta-feira

Dicas de TV 29/12/2016 | 04h00 Atualizada em

Clássico "Repulsa ao sexo", com Catherine Deneuve, passa no Telecine Cult

Clássico "Repulsa ao sexo", com Catherine Deneuve, passa no Telecine Cult

FOXCATCHER: UMA HISTÓRIA QUE CHOCOU O MUNDO

(Foxcatcher) – De Bennett Miller. Com Channing Tatum e Mark Ruffalo. Este ótimo filme tem um apêndice um tanto exagerado em seu título original. Não porque não se trate de uma história chocante. É que, fora dos EUA, o crime envolvendo os irmãos Schultz, campeões olímpicos de luta greco-romana, não foi lá muito midiático em seu tempo (anos 1980). Com maquiagem pesada, comediante Steve Carell encarna com habilidade o excêntrico milionário

John du Pont, que os apadrinha e se torna figura-chave no desenrolar dos acontecimentos. Drama, EUA, 2014, 134min. Max Prime, 16h15min

CASA GRANDE

De Fellipe Barbosa. Com Thales Cavalcanti, Marcello Novaes, Suzana Pires, Alice Melo e Bruna Amaya. Um dos bons filmes brasileiros recentes sobre o encontro – problemático – das classes sociais no país atual após a ascensão da chamada classe C. A história é a de um adolescente rico que faz de tudo para escapar da superproteção dos pais – que enfrentam problemas financeiros.

Não é tão bom quanto Que horas ela volta? (2015), mas é igualmente interessante. Drama, Brasil, 2014, 115min. Telecine Touch, 19h50min

ONDE VIVEM OS MONSTROS

(Where the wild things are) – De Spike Jonze. Com Max Records. O hypado diretor de Ela (2013), Adaptação (2002) e Quero ser John Malkovich (1999) buscou inspiração em Maurice Sendak (e abusou de Arcade Fire na trilha sonora) para construir este belo filme sobre a capacidade imaginativa das crianças. Misturando live-action e computação gráfica, conseguiu transpor com competência o universo lírico do clássico de Sendak para o cinema. Fantasia, EUA/Alemanha, 2009, 101min. HBO Family, 21h55min

REPULSA AO SEXO

(Repulsion) – De Roman Polanski. Com Catherine Deneuve. Uma grande história (escrita por Polanski e Gérard Brach) sobre uma grande personagem: uma mulher deslumbrante porém reprimida sexualmente. Quando fica

sozinha em casa, parece ter se livrado do assédio do cunhado, mas passa a ter alucinações, todas relacionadas a atos de violência. Cada vez mais atual em sua reflexão sobre o machismo e a condição da mulher na sociedade, este filmaço

do cineasta polonês também funciona como um belo exercício de gênero. Suspense, Grã-Bretanha, 1965, 105min. Telecine Cult, 22h

TV aberta:

ALVIN E OS ESQUILOS 2 (Alvin and the chipmunks: The squeakquel) –

De Betty Thomas. Na continuação do filme de sucesso de 2007, Alvin, Simon

e Theodore são astros mundialmente conhecidos. Em um show em Paris, um acidente faz com que seu tutor, Dave (Jason Lee), se machuque seriamente, de modo que é preciso encontrar outra pessoa para cuidar do trio. Comédia/animação, EUA, 2009, 88min. RBS TV, 15h10min

Streaming

SICÁRIO: TERRA DE NINGUÉM (Sicario) – De Dennis Villeneuve. Com Emily Blunt e Josh Brolin. Um dos melhores filmes do diretor canadense que virou sensação ao adaptar a peça Incêndios para o cinema (em 2010) – e que está

em cartaz nos cinemas com A chegada (2016), além de assinar a aguardada continuação de Blade runner prevista para 2017. Em Sicário (que também terá continuação, intitulada Soldado), Villeneuve dirige um grande elenco na trama que aborda os limites morais e éticos na luta contra os cartéis da fronteira dos EUA com o México. Benicio Del Toro tem aqui em um dos grandes papéis de sua carreira. Ação, EUA, 2015, 121min. Disponível na Netflix e na Amazon