Filmes para ver nesta sexta-feira

MINHA VIDA COM LIBERACE

(Behind the candelabra) – De Steven Soderbergh. Com Matt Damon, Scott Bakula e Eric Zuckerman. Michael Douglas saiu consagrado do Emmy e do Globo de Ouro por sua atuação como o performático músico e entertainer Liberace (1919 – 1987) neste telefilme da HBO. A vida do artista é recriada a partir de sua turbulenta relação com o jovem amante Scott Thorson (papel de Damon) na Las Vegas de 1977 a 1982 – o longa é baseado no livro de memórias de Thorson. Drama, EUA, 2013, 118min. HBO Signature, 16h

STEVE JOBS

De Danny Boyle. Com Michael Fassbender e Kate Winslet. A dupla de atores principais não tem igual no cinema atual. Mas não é só por isso que este filme que acompanha três momentos distintos da vida do criador da Apple é imperdível. A figura complexa e controversa que emerge do filme deve muito ao roteiro cheio de sutilezas de Aaron Sorkin (da ótima série The newsroom e dos filmes A rede social e Jogos do poder), que aqui tem o trabalho valorizado pela ótima encenação de Boyle (Trainspotting, Quem quer ser um milionário?). Drama, EUA, 2015, 122min. Telecine Premium, 17h35min

RISCADO

De Gustavo Pizzi. Com Karine Teles. Belo filme em que diretor e atriz principal, então casados na vida real, transpõem para a ficção as agruras dos jovens artistas no Rio de Janeiro atual (ambos assinam juntos o roteiro). Melhor atriz nos festivais do Rio e de Gramado, Karine é boa demais como uma aspirante a intérprete que precisa fazer bicos às vezes constrangedores para sobreviver. Drama, Brasil, 2010, 85min. Canal Brasil, 18h

O VENDEDOR DE PASSADOS

De Lula Buarque de Hollanda. Lázaro Ramos está ótimo neste filme de trama curiosa que adapta livremente a obra homônima de José Eduardo Agualusa. Mas, sem a carga política do livro original, a história do homem que fabrica passados para quem quer mudar de identidade perde muito de seu sentido. Drama, Brasil, 2015, 95min. Telecine Touch, 20h25min

TV aberta:

SHREK TERCEIRO (Shrek the third) – De Chris Miller e Raman Hui. Menos inspirado que os dois primeiros filmes da franquia, este terceiro longa narra a busca de Shrek por um novo rei para substituir o pai de Fiona, o que o leva a um primo da ogra que é desprezado por todos na escola que frequenta. Algo que bem poderia ser melhor explorado – mas vale a sessão, até porque, neste ponto, é difícil não ter se afeiçoado pelos personagens da franquia. Animação, EUA, 2007, 92min. RBS TV, 15h10min

Streaming:

WINTER ON FIRE: UKREINE'S FIGHT FOR FREEDOM

De Evgeny Afineevsky. Baita documentário produzido pela Netflix, este

longa indicado ao Oscar da categoria lembra muito The square (2013), que se concentrava na luta dos egípcios pela liberdade em seu país. Só que, no caso da Ucrânia, a violência da polícia repressora do governo foi ainda maior (deixou dezenas, talvez centenas de mortos). E os flagrantes registrados por diversas câmeras de celular e incorporados à narrativa do longa, são maiores – e mais chocantes. O cenário frio (as manifestações contra o presidente Viktor Yanukovich se deram no inverno, em meio à neve) colabora para a criação de imagens verdadeiramente potentes. Documentário, Ucrânia/EUA/Reino Unido, 2015, 102min. Disponível na Netflix