Gusttavo Lima e Andressa Suita esperam o primeiro filho

Gusttavo Lima e Andressa Suita serão papais! A modelo está grávida de dois meses e meio do primeiro filho do casal. Segundo a assessoria de imprensa da loira informou ao Ego, eles já sabem o sexo do bebê: será um menino.



Os dois, é claro, não poderiam estar mais felizes. Andressa revelou, ainda, que eles estavam planejando aumentar a família:



– Sim, foi planejado. Estamos bem felizes, estávamos torcendo pra que fosse menino. Já me senti mãe desde o primeiro momento que soube. Vou ser uma mãe muito coruja assim como a minha mãe é comigo e meus irmão até hoje.



Juntos há cerca de quatro anos, os dois casaram no civil em 2015. Este ano, mais duas comemorações: em setembro a bênção religiosa e em outubro a festa de casamento, ambas em Goiânia.



