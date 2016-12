Mega Sena não terá sorteio nesta quarta-feira  /

Loteria 26/12/2016 | 08h23 Atualizada em

A Caixa não realizará o tradicional sorteio da Mega Sena na quarta-feira desta semana. Isso porque, desde o domingo, 25 de dezembro, as vendas só podem ocorrer exclusivamente para a Mega da Virada, que será sorteada no próximo sábado, 31 de dezembro.

Leia mais:

Mega Sena de Natal acumula e Mega da Virada pode pagar R$ 225 milhões



As apostas podem ser feitas até as 14h de sábado. A estimativa de prêmio para o último concurso do ano é de R$ 225 milhões. O prêmio deste sorteio não acumula.

O bilhete mínimo para concorrer à Mega Sena ou à Mega da Virada custa

R$ 3,50 e pode ser comprado nas casas lotéricas ou pelo internet banking para os clientes da Caixa Econômica Federal.

Leia as últimas notícias