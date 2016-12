Rodoviárias começam a vender passagens de ida e volta no RS

De uma vez só 20/12/2016 | 20h31 Atualizada em

Os usuários do transporte coletivo intermunicipal já podem comprar passagens de ida e de volta entre diferentes cidades gaúchas. A resolução do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) vale tanto para vendas presenciais quanto pela internet.

A regulamentação da venda integrada dos bilhetes segue determinação da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Delegados do Estado (Agergs). O benefício, que moderniza o sistema de venda de passagens, interligando o sistema de informática entre as rodoviárias do RS, porém, trará um custo extra aos passageiros. A compra de passagem pela internet terá acréscimo de R$ 3.

A aquisição do bilhete na modalidade presencial receberá aumento de R$ 2,50. Em caso de atraso, o usuário pode renovar uma única vez o bilhete da conexão para outra data e horário ou pedir a devolução do valor da passagem.

Além disso, todas as estações rodoviárias registradas junto ao Daer deverão oferecer a modalidade de compra de passagem por cartão de débito, crédito, vale eletrônico ou outros meios de pagamento disponíveis. As estações que ainda não vendem passagens de volta terão prazo de 180 dias para atualizar seu sistema.

O diretor de Operações da Veppo, Giovanni Luigi, informa que a venda presencial do bilhete de volta ainda não está sendo ofertada na Estação Rodoviária de Porto Alegre. Essa modalidade deve ser viabilizada, segundo ele, nas próximas semanas. Mas as passagens de ida e volta podem ser adquiridas pelo site da Veppo e de outras 50 estações rodoviárias do Rio Grande do Sul. Na rodoviária de Santa Maria, o serviço de venda presencial de passagens de volta já funciona. Pela internet, ainda não é oferecida esta modalidade. Na Estação Rodoviária de Pelotas (Eterpel), o passageiro ainda não tem a possibilidade de comprar bilhetes de volta presencialmente.

As estações que ainda não contam com esse serviço terão prazo de 180 dias para cadastrar seu sistema informatizado.