Sessão da Tarde exibe "Shrek Terceiro" nesta sexta-feira

O filme que será exibido na Sessão da Tarde, da Rede Globo, nesta sexta-feira, é Shrek Terceiro, uma animação de 2007. A atração vai ao ar a partir das 15h11min, conforme a programação divulgada pela emissora.

De acordo com a sinopse do filme, o Rei Harold, pai de Fiona, morre repentinamente. Com isto Shrek precisa ser coroado rei, algo que ele jamais pensou em ser.

Juntamente com o Burro e o Gato de Botas, ele precisa encontrar alguém que possa substituí-lo no cargo de soberano do reino de Tão, Tão Distante.

O principal candidato é Artie, um jovem desprezado por todos em sua escola, que é primo de Fiona.

FICHA TÉCNICA DO FILME

Título Original: Shrek The Third

Elenco: Mike Myers, Eddie Murphy, Antonio Banderas, Cameron Diaz|| Elenco de dublagem: Shrek:Mauro Ramos/ Burro: Mario Jorge/ Fiona: Fernanda Crispim/ Gato De Botas: Alexandre Moreno/ Principe Encantado: Ettore Zuim/ Artie: Gustao Pereira/ Outras Vozes:Adriana Torres/ Anderson Coutinho/ Claudio Galvan/ Duda Espinoza/ Felipe Grinnan/ Flavia Saddy/ Hercules Fernando/ João Cappelli/ Jorge Vasconcellos/ Luiz Carlos Persy/ Marcelo Garcia/ Maria Helena Pader/ Ricardo Juarez/ Ronaldo Julio/ Sergio Stern/ Alfredo Martins/ Angelica Borges/ Daco Fiori/ Eduardo Borgheth/ Fernanda Cappelli/ Gabriela Bicalho/ Isaac Bardavid/ Jorge Rebello/ Jose Luiz Barbeito/ Manolo Rey/ Marcia Coutinho/ Mauricio Berger/ Ricardo Schenetzer/ Ruth Gonçalvez/ Ana Lucia Granjeito/ Bruno Rocha/ Doriana Mendes/ Emilia Rey/ Fernanda Fernandes/ Gustavo Nader/ Isaac Schneider/ Jorge Rosa/ Julio Cesar/ Marcelo Coutinho/ Marcio Simões/ Nanna Tribuzi/ Ricardo Telles/ Sergio Muniz/ Waldyr Sant¿ana

Direção: Chris Miller

Nacionalidade: Norte-americana

Gênero: Infantil