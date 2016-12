Veja dicas para economizar na compra da cerveja em época de festas

Barbada ZH 20/12/2016 | 09h54 Atualizada em

A cervejinha não pode faltar nas festas de final de ano – aliás, em quase nenhuma festa –, mas o preço em alta tem chocado os consumidores na hora da compra. A cerveja subiu 12,8% em relação ao final do ano passado, conforme o índice IPC/IEPE, da Ufrgs, e representa um peso extra nas contas de quem vai providenciar a ceia e as bebidas para os jantares de Natal e Ano-Novo.

Conforme o levantamento, o preço médio da garrafa de 600ml foi para R$ 5,01, mas as bebidas premium ou estilo puro malte, de marcas mais cobiçadas, custam mais. A boa notícia é que é possível economizar na compra da bebida. Trocar embalagens menores por quantidades mais elevadas, comparar o preço proporcional por litro e buscar ajuda em aplicativos que comparam os preços das bebidas são algumas formas de reduzir o impacto no bolso.

A fabricante de cervejas Ambev, por exemplo, passou a distribuir máquinas de coletas (veja os endereços neste link) que permitem que o consumidor devolva as garrafas de vidro depois de comprar o primeiro vasilhame, obtendo um ticket de desconto para a compra de outro retornável. De acordo com a fabricante, a economia em relação às outras embalagens pode chegar a 30%.

Veja essa e outras dicas abaixo, mas não se esqueça que bebida alcoólica não combina com direção. A multa para quem for pego dirigindo alcoolizado ou se recusar a fazer o teste do bafômetro custa R$ 2.934,70, e o motorista ainda terá a carteira de habilitação suspensa por 12 meses.

Dicas para economizar na compra das cervejas

- Compare o valor proporcional por litro no momento de escolher a marca e o recipiente – esta informação deve constar na etiqueta de preços nos supermercados, conforme legislação federal. Algumas long necks de determinadas marcas têm volume inferior do que vem nas latinhas, mas o preço pode ser mais alto.

- Os consumidores podem economizar até 30% na compra de cervejas em garrafas de vidro retornáveis. Essa economia acontece porque o cliente não está pagando por um novo vasilhame.

- Há vários aplicativos gratuitos que permitem ao usuário consultar e cadastrar o preço das cervejas do estabelecimento que quiser, além de poder atualizar e confirmar as que já estão cadastradas. São boas ferramentas para comparar preços antes de comprar. Alguns deles são o Cervejeiros (IOS e Android), Minha Cerveja (IOS e Android) e a Calculadora da Bebida (Android).

- É mais barato comprar cervejas especiais em quantidade, direto dos fornecedores ou do atacado. Reúna seus amigos ou procure confrarias para fazer compras coletivas e economizar.

- Uma forma de reduzir o desperdício nas festas é evitar comprar latas de cerveja, priorizando as garrafas de vidro. Isso porque muitas pessoas abrem a lata, tomam um gole e, depois, as deixam sobre a mesa, misturada com outras. E quando voltam a querer beber, abrem outra lata.

- Procure fazer uma previsão realista de quanto cada um irá beber para evitar gasto exagerado ou desperdício, consultando os participantes. O cálculo por pessoa pode variar bastante conforme o perfil do grupo, portanto a consulta é valiosa.

- Procure descontos a partir do segundo "pack": como os supermercados compram em grandes quantidades, quando não conseguem vender todo estoque, fazem promoções para esvaziar as prateleiras antes do vencimento. Fique atento às propagandas vinculadas em encartes de jornais.

