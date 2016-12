Zé Victor Castiel: "Ansioso por novidades"

Paixão colorada 28/12/2016 | 08h55 Atualizada em

Com a proximidade do final do ano e as férias dos jogadores profissionais em pleno andamento, quase nada acontece em termos de futebol.

É claro que todos os torcedores colorados ficam curiosos para saber sobre dispensas e aquisições no clube, como se isso pudesse trazer algum conforto ou esperança com relação aos destinos do Beira-Rio no próximo ano.



No caso do Inter, isso ainda se agrava na medida em que a nova diretoria tomará posse somente na próxima semana.



É claro que estão trabalhando e terão novidades, mas nada pode ou deve ser anunciado agora.Tenho certeza absoluta de que Marcelo Medeiros e Roberto Melo estão focados em não repetir os graves erros do ano que se encerra e, para tanto, devem estar reunidos permanentemente com sua equipe.Estão trabalhando. Disso eu tenho convicção.



Sem moleza



O mercado dos ¿boleiros¿ ainda se movimenta em ritmo de Réveillon: de barriga cheia e cheio de espumante.Só começarei a ficar impaciente a partir do dia 5 de janeiro. Esta data, para mim, é o limite para as medidas começarem a ser anunciadas.



Não será um trabalho fácil. Trata-se de uma reconstrução total que passa por time e imagem do clube.Penso que estamos em mãos de gente competente.