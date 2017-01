"A Lei do Amor": Vitória flagra Mág na cama com Ciro

Noveleiros 04/01/2017 | 12h28 Atualizada em

Pedro (Reynaldo Gianecchini) bem que tentou proteger a irmã da revelação de que Mág (Vera Holtz) e Ciro (Thiago Lacerda) são amantes. Mas no fim das contas, Vitória (Camila Morgado) descobrirá a verdade da pior maneira possível.

É justamente Ciro quem faz questão de mostrar à ex-mulher o que ela nunca enxergou. Ou não quis enxergar.

Ao descobrir que Vitória anda visitando sua mãe, Ciro tem uma discussão feia com a ex e quase revela quem é sua amante há mais de 20 anos. Ele diz que se encontrará com a tal "Maria" no apartamento de Sílvia (Regina Braga), depois disso, é só esperar pelo flagrante.

Vitória chega e começa a ouvir os gemidos do casal no quarto. Ao se deparar com a própria mãe na cama com Ciro, ela fica horrorizada com a cena.

Coitada, gente...