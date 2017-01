Assaltantes explodem dois caixas eletrônicos em Bento Gonçalves 

Segurança 29/01/2017 | 08h43 Atualizada em

Dois caixas eletrônicos da bandeira Banrisul foram explodidos na madrugada deste domingo em Bento Gonçalves na serra gaúcha. A agência está localizada bairro Botafogo, na esquina das ruas Porto Alegre e Florianópolis. De acordo com a Brigada Militar, a ação teria sido praticada por três indivíduos que fugiram em um Gol vermelho.

Leia mais

Ladrões assaltam Banrisul em Redentora e usam reféns como escudo

Banco é condenado a indenizar idoso que perdeu bombacha na porta giratória

Criminosos explodem banco, atiram contra prédios e atacam PMs em Parobé



O assalto teria ocorrido por volta das 3h da manhã. O veículo utilizado foi encontrado incendiado no bairro Santa Marta, poucos quilômetros do local. De acordo com a BM, este Gol tinha placas de Canoas que eram clonadas. Este carro teria sido roubado em Dois Irmãos no dia 13 de janeiro desse ano.

Gol vermelho utilizado no ataque foi encontrado incendiado no bairro Santa Marta Foto: 3º BPAT / Divulgação

Pela manhã, o Departamento de Perícias do Interior (DPI) esteve na agência em busca de indícios que apontem a autoria do ataque. A investigação é responsabilidade do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) da Polícia Civil.