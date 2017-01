"BBB 17": Marcos e Gabriela Flor estão no paredão, enquanto Mayla e Antônio deixam a casa

Nave louca 30/01/2017 | 00h17 Atualizada em

Agora o jogo começou de verdade: o primeiro paredão foi formado. Marcos e Gabriela Flor disputam a preferência do público para permanecer na casa. O resultado da votação será divulgado nesta terça-feira.

No paredão, os vencedores da Prova do Anjo, Daniel e Marinalva, escolheram imunizar o alagoano Luiz Felipe. Quem também estava livre de ser votada pelos competidores era Roberta, que venceu a prova de imunidade, além da líder Mayara e da dupla Emily e Manoel – que disputavam a permanência na casa em votação popular.

As líderes Mayara e Vivian indicaram o gaúcho Marcos para a berlinda, acusando-o de desrespeitar as mulheres.

– A gente tentou buscar uns critérios mais completos. Essa pessoa teve muitas atitudes que desrespeitaram as pessoas na casa. Na festa, eu tive certeza que ia indicar essa pessoa. Se ele acha que tem alguém aqui atuando, é ele mesmo – justificou Vivian.



Pelos demais participantes, a indicada foi a baiana Gabriela Flor, que recebeu sete votos.

Mayla e Antônio fora

Após a votação popular, a gaúcha Mayla deixou a casa ao lado do capixaba Antônio – eles disputavam vagas com seus irmãos gêmeos, Emily e Manoel, que permaneceram na disputa. A despedida dos irmãos foi emocionante, com Tiago Leifert lembrando da morte da mãe das gêmeas gaúchas.

– Nesse momento da vida de vocês, vocês precisam muito uma da outra. Quem ficar, vai ter que ser muito forte – afirmou o apresentador.

Antes da saída, as irmãs se declararam uma para a outra.



– Mayla, estou te passando minha calma – disse Emilly.