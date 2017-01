"BBB 17": o que muda na casa mais vigiada do Brasil na nova edição

Nave louca 20/01/2017 | 12h13 Atualizada em

Vinte jornalistas de diferentes partes do país entraram na casa do BBB 17 na quinta-feira para vivenciar uma tarde como um verdadeiro brother. A repórter Nathália Carapeços participou do encontro e conta como está a nova morada dos confinados e como foi experiência de entrar na casa mais vigiada do país.

É colorido mesmo

A casa do BBB ganhou estilo de vila. Ao ingressar no local pelo pátio, o que chama atenção é a mistura de cores vibrantes: azul, amarelo e vermelho dominam o visual que bebe na fonte da arquitetura colonial, presente em diferentes regiões do país. É como se o pátio estivesse no centro dessa vila fictícia — algo um pouco mais sofisticado e colorido do que a morada do Chaves, vocês lembram?

O espaço externo conta com a piscina, a hidromassagem, a lavanderia, a academia, o Big Fone e os sofás para o espaço de convivência, seguindo o modelo do ano anterior. O pátio é o local tradicional para a realização de provas. Na experiência com jornalistas, fomos desafiados a participar de uma competição. Um de cada equipe precisava procurar placas com rostos de antigos brothers em uma piscina de bolinhas, e os demais tinham que encaixar as imagens conforme a edição correspondente em um painel. O meu time perdeu, mas foi por pouco. Quando Tiago Leifert entrou na casa, olhou para mim e disse:

— Você era do time azul, né? Foi por pouco! Vocês erraram por uma peça.

Os quartos

Tivemos acesso a dois quartos na casa. À esquerda da sala, há o dormitório com pegada dark: paredes pretas, caveiras e a inscrição "Paraíso Prometido". No outro extremo, perto da cozinha, o quarto traz tons de azul, com decoração mais delicada. Há também box e banheiro. Ao todo, são 11 lugares disponíveis para dormir — duas camas de casal e nove de solteiro. O quarto do líder, que fica na parte externa, perto da academia, não foi liberado.

Portas fechadas

Assim como o quarto do líder, o segundo andar da casa estava com as portas trancadas. A direção não deu detalhes de como será utilizado o espaço. No ano passado, uma das utilidades do segundo andar foi servir de casa provisória para Ana Paula no falso paredão.

Confessionário

O confessionário está bem simples neste ano. A cadeira é transparente, o chão foi forrado por um tapete preto de textura macia e a parede atrás do assento tem uma imagem que remete ao conceito da vila. Nada de excepcional.

Mudanças no estar

Ao entrar efetivamente na casa, a sala chama a atenção pelo alto pé-direito e uma parede cheia de espelhos. Os espaços internos também estão mais coloridos: vermelho, cinza, branco e tons amadeirados reinam no estar. A TV deu lugar a um telão de led que mostrará Tiago Leifert de corpo inteiro para os brothers.

Cozinha e despensa

A cozinha conjugada com a sala de jantar não traz grandes novidades. O tom do ambiente é azul, com predominância do aço inox. Há uma mescla de elementos antigos e modernos — um dos destaques é a coleção de pratos pendurados na parede, que lembram azulejos portugueses.

