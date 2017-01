"BBB 17" recebe 13 participantes e inicia Prova do Líder de resistência

Começou para valer 24/01/2017 | 23h22 Atualizada em

Após a chegada da dupla de gêmeos, 13 participantes entraram ao vivo na casa do Big Brother Brasil nesta terça-feira. Comandado agora por Tiago Leifert, que substitui Pedro Bial, o programa conta com quatro moradores do Rio Grande do Sul nesta edição: Ieda Wobeto, 70 anos, de Canoas; Marcos Harter, 37 anos, de Porto Alegre; e as gêmeas Emily e Mayla Araújo, 20 anos, de Eldorado do Sul – porém, uma das duas será eliminada no domingo.

Logo após os competidores adentrarem a casa, foram exibidos vídeos apresentando os brothers. A seguir, eles enfrentaram uma prova em duplas que valia a liderança, sem participação dos gêmeos – contudo, o quarteto está imune ao paredão de domingo. Mas antes da prova começar, os gêmeos foram obrigados a escolher um competidor para ser excluído da prova. Após muita relutância, os quatro concordaram em indicar o paulista Daniel.

Na Prova do Líder, que é de resistência, cada par de participantes terá de ficar com uma haste segurando um botão em um poste, que mantém uma luz acessa. O competidor que deixar a lâmpada apagar deixará o desafio junto de seu parceiro – o que já ocorreu com Elis e Gabriela, eliminadas logo no começo. A dupla que manter o poste acesso por mais tempo vencerá a prova e terá dois prêmios para dividir entre si: a imunidade no paredão e R$ 10 mil.

Os capixabas Antônio e Manoel e as gaúchas Emily e Mayla, que já haviam entrado na última segunda, disputam duas vagas entre si para se juntar aos demais competidores. Nesta quarta-feira, será aberta a votação, que vai até domingo, para o público decidir qual integrante de cada dupla sairá, restando apenas um homem e uma mulher entre o quarteto.

Na quinta-feira, haverá uma prova de imunidade, mas sem a participação dos líderes e dos gêmeos.

Apresentação dos brothers

Nos vídeos de apresentação dos participantes do BBB 17, eles comentaram sobre suas trajetórias, personalidades e preferências. Bem humorada, Roberta ressaltou que gosta de comer muito. Pedro falou sobre sua relação com os games e sobre sua preferência por uma peça de roupa:

– Eu acho que tenho mais vestido que a minha namorada.

Daniel comparou o BBB com um jogo de basquete:

– Você monta uma defesa e quebra uma defesa.

Mayara realçou que é bastante competitiva:

– Quando se trata de jogo, sou capaz de tirar minha amiga do meu time para colocar alguém mais forte.

Ilmar reforçou seu lado paizão e cozinheiro, enquanto Elis ressaltou que gosta de falar muito e alto. Sério e em tom monótono, Rômulo sublinhou sua trajetória como diplomata. Vivian falou sobre suas experiência como Miss Amazonas e o que espera em um homem, além de destacar o que deseja conquistar com o reality show.

– Big Brother é a oportunidade que tenho para explodir – disse a amazonense.

Luiz Felipe relatou a sua frustração com a carreira futebolística e que, como Pedro, é viciado em games. Gabriela Flor expôs o preconceito que sofre por contar seu cabelo e falou sobre sua paixão pela dança.

– Alegria da minha vida é dançar o que eu quiser – afirmou a bailarina.

A paratleta Marinalva contou sobre a importância do esporte em sua vida e sua ânsia por ser tratada igual na competição. Já a gaúcha Ieda destacou que está aposentada e curtindo a vida:

– Todo mundo diz que não tenho a idade que aparento ter. Meu espírito jovem esqueceu de ir embora.

Por fim, o cirurgião plástico Marcos ressaltou sua vaidade profissional.

– Me considero um escultor. Costumo dizer que sou um pitbull em um centro cirúrgico – determinou o gaúcho.