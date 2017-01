"Big Brother Brasil": saiba por onde andam os vencedores do reality

Milionários 23/01/2017 | 18h00 Atualizada em

Kleber Bambam com a boneca Maria Eugênia, sua parceira no BBB

Kleber Bambam com a boneca Maria Eugênia, sua parceira no BBB Foto: Fábio Martins / AGNEWS

BBB1 — O primeiro campeão do Big Brother Brasil foi Kleber Bambam, que conquistou o público com um jeito alegre e infantil — naquela época, o paulista faturou R$ 500 mil. O carisma levou Bambam a participar do Zorra Total e integrar a Turma do Didi, programa de Renata Aragão na Globo. Hoje, o ex-BBB é modelo fitness, DJ e mantém um canal no YouTube.

Foto: Emílio Pedroso / Agencia RBS

BBB2 — O caipira Rodrigo Caubói conquistou o Brasil na segunda edição do reality. Fora da casa, fez questão de ficar longe dos holofotes. Esteve à frente de algumas empresas no ramo de calçados e tecidos. Atualmente, é empresário.

Foto: Ver Descrição / Ver Descrição

BBB3 — Dhomini, que tinha como marca registrada a alegria, saiu vencedor do terceiro BBB. Depois da casa, o goiano investiu em imóveis, teve um posto de gasolina e, hoje, é dono de uma construtora.

Foto: Ver Descrição / Ver Descrição

BBB4 — Cida entrou no programa por meio de um sorteio e acabou se tornando a primeira mulher a vencer o BBB. A carioca ficou distante da mídia, comprou apartamentos pelo estado do Rio do Janeiro, casou e teve dois filhos.

Foto: Ver Descrição / Ver Descrição

BBB5 — Jean Wyllys quebrou preconceitos ao vencer o BBB. Homossexual, o professor universitário é deputado federal pelo Rio de Janeiro.





Foto: Ver Descrição / Ver Descrição

BBB6 — Mara foi a segunda mulher a vencer o Big Brother Brasil. Simples e carismática, a baiana abandonou a vida como auxiliar de enfermagem e, hoje, é dona de uma pousada em Porto Seguro.

Foto: Ver Descrição / Ver Descrição

BBB7 — Polêmico, Diego Alemão foi o ganhador da edição do BBB que foi ao ar em 2007. Continuou na mídia depois de sair da casa com passagens curtas no comando de algumas atrações — programas sobre BBB e um quadro de entrevistas no Fantástico estão no currículo do paulista. Atualmente é empresário e surfista.

Foto: Ver Descrição / Ver Descrição

BBB8 — Calmo e centrado, Rafinha conquistou o público com seu jeito mais tranquilo. Com o prêmio, tentou realizar seu maior sonho: a carreira musical. Ele investiu financeiramente em sua banda, mas a empreitada não deu certo. Hoje, ele gerencia um estúdio de tatuagem em Campinas, além de investir em imóveis.

Foto: Ver Descrição / Ver Descrição

BBB9 — O jogador e estrategista Max foi o preferido pelo público nesta edição do BBB. O artista plástico segue com seu projeto de esculturas personalizadas. Trabalha como coach para quem quiser entrar no reality.

Foto: Ver Descrição / Ver Descrição

BBB10 — Marcelo Dourado participou da quarta edição do programa, mas levou o prêmio apenas em sua segunda passagem pela casa. Foi dono de uma academia que fechou as portas recentemente no Rio. Hoje, é educador físico, atuando como personal training e dando cursos.

Foto: Fred Rozario / TV Globo/Divulgação

BBB11 — A doce e divertida Maria cativou a audiência e se tornou a grande vendora do reality. A atriz e modelo participou do Casseta & Planeta, fez ponta em novela e, agora, está no ar como repórter da Rede TV!.

Foto: Frederico Rozário / TV Globo/Divulgação

BBB12 — Tímido, o caubói Fael era o "grande irmão" da casa. O vencedor investiu seu prêmio na pecuária. É dono de fazendas e está bem longe dos holofotes.

Foto: JOÃO COTTA / TV Globo/Divulgação

BBB13 — Fernanda, a princesa, conquistou o público com seu jeito meigo. A advogada mineira virou apresentadora de TV na Globo Minas e mantém um canal no YouTube.

Foto: Reprodução / Globo.com

BBB14 — Louca por bichos, a campeã Vanessa mantém o projeto Pet Van — o foco é proteção animal e subsídio para tratamentos de animais carentes. Montou um restaurante japonês e adotou 15 cachorros. Além disso, investiu o dinheiro e também trabalha como modelo fitness.

Foto: Paulo Belote / TV Globo/Divulgação

BBB15 — O bom humor de Cézar Lima fez sucesso no BBB. Fora da casa, ele virou empresário do ramo musical e cantor.

Foto: Paulo Belote / TV Globo/Divulgação

BBB16 — Vencedora da última edição do reality, Munik atua como influenciadora digital e tentar seguir na carreira de atriz. Recentemente, a jovem lançou um aplicativo com seu próprio nome, no qual os fãs têm acesso a conteúdos exclusivos sobre ela.

