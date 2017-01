Calendário de contas e folgas em 2017: organize-se para não entrar no vermelho no novo ano

Encare a Crise 01/01/2017 | 20h38 Atualizada em

Aproveitou as festas de fim de ano? Que bom! Agora, é hora de planejar os gastos dos próximos 12 meses para não passar por sufocos ou surpresas financeiras desagradáveis neste 2017. Estar atento às principais datas de compromissos financeiros e planejar com antecedência os feriados pode trazer um alívio importante ao bolso em tempos de crise.

O educador financeiro Jó Adriano da Cruz defende que a grande importância de manter as contas em dia e se organizar financeiramente está no efeito que isso trará para a saúde emocional das pessoas. Para evitar entrar no ciclo da inadimplência, ele sugere:

– É algo que pode ser evitado com uma simples organização. É preciso ser comedido. Uma pessoa pode acabar estragando a vida pela falta de um planejamento financeiro.

Então, salve este calendário para ter um ano mais próspero. Lembre-se que a maior parte das datas comemorativas cai em dias úteis como segunda-feira, quinta e sexta. Vá se programando!