Casamento de herdeira russa tem Mariah Carey e Elton John por R$ 13 milhões

Com apenas 19 anos e uma família no topo da elite social, Irene Kogan transformou em realidade um casamento que o resto das noivas só mantém em sonho. No último sábado, dia 14, a neta de Valery Kogan, considerado um dos homens mais ricos da Rússia, comemorou a união com Daniel Kevey numa festa embalada pela voz dos cantores Mariah Carey e Elton John.

Segundo o jornal Daily Mail, o cachê pago aos artistas foi de 3,5 milhões de libras, o equivalente a cerca de 13 milhões de reais. A festa da herdeira ocorreu no Landmark Hotel, em Londres, outro adereço com custo alto: a diária no hotel, por exemplo, custa cerca de R$ 5 mil.

Registros da celebração vazaram nas redes sociais, e é possível ver Elton John cantando a clássica I Guess That's Why They Call it The Blues e Mariah Carey convidando a noiva para subir no palco.

O casamento também contou com a presença do DJ Mark Ronson e do ator Antonio Bandeiras, que fez um discurso para o casal.

