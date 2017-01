Chuvarada deixa ruas alagadas no Bairro Lami

Madrugada chuvosa 04/01/2017 | 13h45 Atualizada em

Pelo menos 70 casas de cinco ruas do Loteamento Carine, no Bairro Lami, no Extremo-Sul de Porto Alegre, ainda enfrentavam alagamento no início da tarde desta quarta-feira, provocado pela enxurrada da madrugada anterior. Nas vias de terra, sem canalização de esgoto pluvial, a água chegou a quase um metro de altura.



Ambulância não pode buscar em casa o neto paraplégico de Carmem dos Santos Foto: Mateus Bruxel / Agencia RBS

Moradora da Rua Nossa Senhora das Graças há 15 anos, a dona de casa Carmem dos Santos, 60 anos, precisou cancelar a ambulância que levaria à fisioterapia o neto paraplégico, de 14 anos. O garoto ficou sobre uma cama para evitar o contato com a água barrenta que invadiu a casa da família.



— Há mais de três anos não alagava desta forma. Fomos surpreendidos por volta das 6h com a água já no joelho — contou Carmem.



O alagamento ocorreu devido ao transbordamento do Arroio Manecão, que fica nos fundos do Loteamento Carine. A água invadiu, inclusive, partes da pista da Estrada Otaviano José Pinto, um das principais vias do Bairro Lami. Até 13h30min desta quarta-feira, a região seguia alagada.



