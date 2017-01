Cinema em Porto Alegre: confira os filmes que estreiam nesta semana

Dica de programação 25/01/2017 | 20h00 Atualizada em

A Bailarina

Animação, livre (Ballerine), dublado. De Eric Summer e Éric Warin. França/Canadá, 2016, 90min. Em 1869, menina foge para Paris em busca do sonho de ser bailarina.

Sessões: Cineflix Total, Cinemark Barra, Cinemark Ipiranga, Cinespaço Wallig, Espaço Itaú, GNC Iguatemi e GNC Praia de Belas

Até o Último Homem

Drama, 16 anos (Hacksaw Ridge). De Mel Gibson. EUA/Austrália, 2016, 139min. Médico americano (Andrew Garfield) que serve no front do Pacífico durante a II Guerra Mundial se recusa a empunhar uma arma.

Sessões: Cinemark Barra, Espaço Itaú e GNC Moinhos

Axé: Canto do Povo de um Lugar

Documentário, 12 anos. De Chico Kertész. Entrevistas com Ivete Sangalo, Caetano Veloso e Gilberto Gil, entre outros, e imagens de arquivo narram a história do gênero musical nascido na Bahia.

Sessões: Cinespaço Wallig e Espaço Itaú 8

Beleza Oculta

Drama, 10 anos (Collateral Beauty). De David Frankel. EUA, 2016, 97min. Abalado pela morte da filha, publicitário (Will Smith) torna-se motivo de preocupação para seus sócios, que planejam uma forma inusitada para fazê-lo se recompor. Com Edward Norton, Kate Winslet e Helen Mirren.

Cotação: Regular

Sessões: Cinespaço Wallig, Cinemark Barra, Cinemark Ipiranga, Cinemark Ipiranga 6, Cinespaço Wallig, Espaço Itaú, GNC Praia de Belas

Max Steel

Ação, 10 anos, dublado. De Stewart Hendler. EUA/Reino Unido, 2016, 92min. Após entrar em contato com forças extraterrestres, garoto (Ben Winchell) descobre possuir superpoderes.

Sessões: Cineflix Total, Cinemark Ipiranga, Cinespaço Wallig, GNC Iguatemi, GNC Praia de Belas

O Apartamento

Drama, 12 anos (Forushande). De Asghar Farhadi. Irã/França, 2016, 125min. Casal de atores vê sua vida se transformar após um incidente que envolve a mulher. Com Shahab Hosseini e Rana Etesami.

Cotação: Bom

Sessões: Guion Center e Espaço Itaú

Paraíso

Drama, classificação não indicada (Ray). De Andrey Konchalovsky. Rússia/Alemanha, 2016, 130min. Durante a guerra, vidas de aristocrata russa membro da resistência francesa, colaborador francês e oficial da SS se cruzam.

Sessões: Guion Center

Quatro Vidas de um Cachorro

Aventura, 10 anos (A Dog's Purpose). De Lasse Hallström. EUA, 2017, 120min. Cão procura sentido para sua existência por meio de vários donos e durante diferentes vidas.

Sessões: Cineflix Total, Cinemark Barra, Cinemark Ipiranga, Cinespaço Wallig, GNC Praia de Belas, GNC Iguatemi e GNC Moinhos

Resident Evil 6: O Capítulo Final

Ação, 14 anos (Resident Evil: The Final Chapter). De Paul W.S. Anderson. França/Alemanha/Canadá/Austrália, 2016, 106min. Mulher (Milla Jovovich) precisa voltar ao local em que um apocalipse zumbi teve início para tentar parar a ameaça.

Sessões: Arcoplex Boulevard, Arcoplex Rua da Praia, Cinespaço Wallig, Cinespaço Wallig, Cineflix Total, Cine Victória Cinemark Barra, Cinemark Ipiranga, Espaço Itaú, GNC Praia de Belas, GNC Iguatemi