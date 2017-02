Com 59% dos votos, Gabriela Flor é eliminada no primeiro paredão do "BBB 17"

Decisão do povo 31/01/2017 | 23h05 Atualizada em

O jogo terminou cedo para Gabriela Flor. A bailarina baiana foi eliminada do BBB 17 no primeiro paredão disputado nesta edição, com 59% dos votos. Ela havia sido indicado para a decisão do público após receber sete votos da casa, com justificativas dos outros participantes que a apontavam individualista. Indicado pelas líderes Vivian e Mayara, o gaúcho Marcos segue no jogo.

Antes de anunciar o resultado, o apresentador Tiago Leifert questionou o cirurgião plástico por não ter chorado em nenhum momento após ser indicado ao paredão.

– No decorrer da minha vida, eu lidei com situações muito difíceis, como pessoas perdendo familiares por não ter dinheiro a acesso a tratamento. Eu vim aqui buscar crescimento – explicou Marcos.

Após o anuncio de Leifert, os brothers abraçaram a bailarina, que foi acompanhada até a porta de saída por Marcos, que disse:

– Você tem 17 irmãos aqui.

Fora da casa, Gabi garantiu:

– Não tenho palavras, eu tô muito feliz de estar saindo!