Confira os descontos em vigor para quem ainda não pagou o IPVA 

Quem ainda não pagou o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA 2017) tem chance de obter descontos por antecipação, embora em condições menos vantajosas do que as obtidas por quem já quitou o imposto. Conforme o calendário do Governo do Estado, o desconto de 3% para pagamento integral permanece até o final de janeiro. A diferença em relação a quem quitou até a última segunda-feira é que, agora, os valores estão reajustados pela correção da Unidade de Padrão Fiscal (UPF), que subiu 6,69%.

Os descontos seguem gradativos até o dia 31 de março, caindo a até 1%. O vencimento ocorre em abril, sem nenhum desconto. Além da vantagem pela antecipação, o governo reduz o IPVA de quem não teve multas nos últimos anos e também quem registra notas fiscais no programa Bom Cidadão. No entanto, mesmo quem pagar antes não deve alimentar esperanças de receber imediatamente o licenciamento do veículo, já que o governo avisou que a entrega do documento poderá atrasar até um mês. Confira as regras para pagamento do IPVA no Estado:

DESCONTOS POR ANTECIPAÇÃO

Até 31 de janeiro - Desconto de 3% para pagamento integral, porém já com correção da UPF em 6,69%. Pagamento da primeira parcela.

De 1º a 24 de fevereiro - Desconto de 2% para pagamento integral. Pagamento da segunda parcela.

De 1º a 31 de março - Desconto de 1% para o pagamento integral. Pagamento da terceira parcela.

De 1º a 28 de abril - Pagamento integral sem desconto.

DESCONTO DE BOM MOTORISTA



- Sem multas entre 01/11/2013 e 31/10/2016: 15%

- Sem multas entre 01/11/2014 e 31/10/2016: 10%

- Sem multas entre 01/11/2015 e 31/10/2016: 5%

DESCONTO DE BOM CIDADÃO (PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA)



- 1 a 40 notas cadastradas: 1%

- 41 a 99 notas cadastradas: 3%

- Acima de 100 notas cadastradas: 5%

VENCIMENTO DE ACORDO COM OS FINAIS DE PLACA:



Placa com final 1 : 03/04/2017

Placa com final 2: 05/04/2017

Placa com final 3: 07/04/2017

Placa com final 4: 10/04/2017

Placa com final 5: 12/04/2017

Placa com final 6: 17/04/2017

Placa com final 7: 19/04/2017

Placa com final 8: 24/04/2017

Placa com final 9: 26/04/2017

Placa com final 0: 28/04/2017

SEGURO DPVAT:



- Automóveis: R$ 63,69

- Motocicletas: R$ 180,65

- Caminhões e caminhonetes: R$ 66,66

- Ônibus e micro-ônibus com cobrança de frete e lotação de mais de 10 passageiros: R$ 246,23

- Ônibus e micro-ônibus sem cobrança de frete ou lotação de até 10 passageiros, com cobrança de frete: R$ 152,67

- Ciclomotores de até 50 cilindradas: R$ 81,90 (era de R$ 130)



DÚVIDAS

Quem tiver dúvidas sobre o tributo pode acessar o endereçowww.ipva.gov.rs.br. Outra alternativa é baixar o aplicativo da Nota Fiscal Gaúcha para telefones celulares com sistema operacional Android e IOS, onde também há informações sobre o imposto.