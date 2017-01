Conheça o grupo de Viamão que o novo xodó da Vila Esmeralda

Estrelas da Periferia 31/01/2017 | 07h00 Atualizada em





Em sua maioria, as bandas de pagode seguem uma espécie de ritual quando são formadas: começam com amigos de bairro ou que se conheceram na noite, tocando em outros grupos. Daí, resolvem juntar experiências anteriores, para formar a sua banda. Porém, a história do Na Levada, da Vila Esmeralda, em Viamão, é completamente diferente desse roteiro.



O grupo, formado em 2012, traz cinco amigos que cresceram juntos, no bairro. Mas, um detalhe: apenas um deles tinha experiência anterior no meio musical.



— O Na Levada é a primeira banda de quatro de nossos integrantes. O único que tinha experiência anterior é o Erisson Vicente (cavaco, 22 anos), que tinha origem em escola de samba, aqui em Viamão, pois o pai dele era diretor de escola — afirma Gustavo Fernandes, que toca reco-reco no grupo, 22 anos.



Além de não ter experiência em bandas, os demais integrantes também não tocavam nenhum instrumento até o grupo começar. Como gostavam de música, e assistiam rodas de samba com empolgação, no bairro, decidiram aprender. Como cursos de música são caros, apelaram para a rede mundial de computadores. No YouTube, principalmente, passaram a assistir vídeos que ensinavam a tirar partituras e viam atentos a performances de dois ídolos dos integrantes: os grupos Turma do Pagode e Revelação.



Estudando, chegaram lá



Estudando com afinco diariamente, os resultados começaram a aparecer. No começo, em 2012, o Na Levada tocava, basicamente, releituras de sucessos, em rodas de samba ao ar livre, na Vila Esmeralda. Com o aperfeiçoamento, os integrante começaram até a compor.



Hoje, o grupo tem três faixas próprias: Ainda Não é a Hora, Diante de Mim e Abre o Coração.



— Nosso esforço está sendo recompensado. No começo, passamos por algumas dificuldades, naturais a todas as bandas principiantes. Mas, hoje, conseguimos entrar em várias escolas de samba de Porto Alegre e mostrar nosso som — comemora Gustavo.



Ainda integram a banda: Marcelo Fernandes (21, vocal e pandeiro), Rodrigo Ramos (surdo, 22) e Deivison Santos (rebolo, 19).



