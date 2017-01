Conheça os cursos rápidos para ajudar a abrir um negócio em 2017 

Ser o próprio chefe 27/01/2017 | 16h19 Atualizada em

Aspirantes a empreendedores ou empresários de primeira viagem podem aproveitar cursos rápidos para melhorar sua capacidade de administrar uma nova empresa. Ainda há cursos de verão gratuitos e pagos por iniciar nas próximas semanas, além de um vasto acervo de vídeos e conteúdo pela internet.

Os cursos são direcionados, inclusive, para quem ainda não abriu seu negócio, mas está planejando. Há opções de desenvolvimento para startups, franquias e comércio convencional. As aulas passam por noções de gestão e liderança e avançam para temas mais específicos, como fluxo de caixa e regras para exportação. Confira os cursos disponíveis:



POSICIONAMENTO DE MERCADO

O Farol Coworking lança o AKT: ideia + ação = resultado, com duração de três semanas e desenvolvido para auxiliar pequenas empresas, startups e empreendedores a se posicionarem no mercado. Dividido em seis encontros, o programa tem como base abordagens contemporâneas práticas e aplicadas.

Quando: De 9 a 21 de fevereiro, das 13h às 17h30min

Onde: Rua Coronel Bordini, 487/3º andar - Porto Alegre

Quanto: R$ 450

Mais informações: Pelo site do Farol Coworking



ORIENTAÇÃO PARA INCUBAR PROJETOS INOVADORES

A oficina busca preparar projetos interessados em incubar seus empreendimentos no Centro de Empreendimentos em Informática da UFRGS, explicando como funciona o processo de adequação e orientando para as primeiras etapas para formar uma startup.

Quando: 9 de março, das 13h as 17h30

Onde: Instituto de Informática da UFRGS, no Campus do Vale

Quando: Gratuito

Mais informações: Pelo e-mail cei@inf.ufrgs.br



DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇA

Gerir equipes é um dos principais desafios para o empreendedor. O curso Management 3.0 é dirigido a líderes, gestores e profissionais do conhecimento que desejam se tornar ágeis, e outras partes interessadas envolvidas com liderança e gestão.

Quando: De 25 de abril a 9 de maio

Onde: Tecnopuc - Prédio 99A da PUC-RS, sala 206.

Quanto: R$ 1.363

Mais informações: Pelo site do Educon da PUC-RS



CURSOS GRATUITOS DO SEBRAE

O Sebrae oferece 31 cursos gratuitos pela internet para quem deseja abrir uma empresa ou melhorar o seu negócio. As aulas online tem duração de 15, 30 e 60 dias e são abertas a todos os públicos de interesse: é necessário apenas ter acesso à internet. Alguns exemplos são Gestão Financeira, Preço de Venda nos Serviços, Planejamento para Exportar, Liderança e Tendências em Inovações.

Mais informações: Pelo Portal do Sebrae



CURSOS GRATUITOS NA USP

Uma das principais universidades do Brasil também oferece cursos online gratuitos para empreendedores, com conteúdo por escrito e vídeo-aulas. Gestão de projetos, engenharia econômica, desenvolvimento de produtos e fundamentos da administração são algumas qualificações oferecidas.

Mais informações: No site da USP há a relação de cursos abertos.



COMO ABRIR E GERIR FRANQUIAS

Cursos online no site da Associação Brasileira de Franchising (ABF) ajudam o empreendedor ou franqueado a aprenderem como funciona o mercado de franquias e o relacionamento com a rede. O YouTube também oferece vídeos esclarecedores sobre o tema.

Mais informações:

* A lista de cursos pagos na ABF estão neste site

* No YouTube, o Sebrae-PR e a ABF têm um vídeo que mostra de forma didática como dar início a uma franquia