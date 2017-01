Demora em cirurgia ginecológica atrasa o sonho de Priscila de ser mãe

Seu Problema é Nosso 23/01/2017 | 08h13 Atualizada em

O sonho de ser mãe frustrado pela tentativa de engravidar e não conseguir fez com que a auxiliar de serviços gerais Priscila Tassiane Massoco, 32 anos, de Canoas, procurasse ajuda médica para entender o que estava acontecendo. Há três anos, após exames solicitados pela ginecologista, Priscila recebeu uma notícia que a deixou desanimada: foi diagnosticada com endometriose, trompas obstruídas e cistos no ovário esquerdo.

A partir daí, Priscila começou a fazer acompanhamento médico e buscar soluções para os problemas. No dia 14 de junho de 2014, foi encaminhada pelo Posto de Saúde Praça do Avião, no Centro da cidade, para consultar com um especialista e, posteriormente, fazer cirurgia. Mesmo com pedido de urgência feito pela ginecologista, a solicitação não foi atendida, segundo Priscila, que aguarda há dois ano e meio pelo atendimento.



— Fui casada por sete anos e tentei engravidar por bastante tempo, sem conseguir. Um tempo após a separação, meu ex-marido se casou novamente e, em três meses, a nova esposa engravidou. Neste momento, me dei conta que havia algo errado com a minha saúde e fui buscar ajuda — conta Priscila.

Dores

Priscila sente cólicas e tem períodos menstruais irregulares. Segundo ela, há dias em que não consegue levantar da cama em função da dor. Sem um tratamento específico, vive à base de analgésicos para aliviar o sofrimento.

— É uma dor terrível, não sei nem como explicar. Chego a ficar de 15 a 20 dias menstruada por mês. Preciso urgentemente desta consulta e da cirurgia para voltar a ter uma vida normal — desabafa Priscila.

Especialista

Após muitas ligações para a Secretaria Municipal da Saúde de Canoas, em dezembro de 2016, Priscila procurou o Centro de Especialidades da Saúde da Mulher de Canoas, para verificar o motivo da demora. Foi informada pela atendente que, no sistema, constava que ela já havia sido atendida pelo especialista e, inclusive, feito o procedimento cirúrgico. O que não aconteceu.

— Não acreditei quando disseram isso. Estou esperando em vão? A Secretaria da Saúde disse que encaminhou para o Estado, mas até agora não tive nenhuma resposta. Não aguento mais esperar, não quero que passem os anos e, quando eu

conseguir fazer a cirurgia, não possa mais engravidar. Ter um filho é meu grande sonho — diz Priscila.



Consulta no Hospital Fêmina

A prefeitura de Canoas informou, por meio de sua assessoria, que Priscila foi encaminhada em 10 de dezembro de 2014 para cirurgia ginecológica no Hospital Fêmina, em Porto Alegre. O agendamento foi feito para 23 de dezembro daquele ano, mas a marcação foi cancelada porque Priscila não foi localizada nos telefones cadastrados. Foram feitas três tentativas, nos dias 12, 15 e 16 de dezembro.

No dia 27 de novembro de 2015, segundo a prefeitura, Priscila procurou a ouvidoria e os contatos foram atualizados. A Secretaria Municipal da Saúde solicitou reagendamento da operação, para 3 de fevereiro de 2016, no Fêmina. A paciente foi avisada em 20 de janeiro de 2016.

"Como os encaminhamentos para Porto Alegre não são geridos pelo nosso município, não temos a informação se o paciente compareceu", informa a nota.

Controle

Priscila, então, passou para Central Estadual de Regulação da Secretaria Estadual da Saúde (SES). Foi cadastrada na no dia 26 de dezembro de 2016 e aguarda consulta no Hospital Fêmina. A necessidade de cirurgia e a marcação da mesma só podem ser feitas após a consulta especializada e é o próprio hospital quem faz o pedido. A SES não deu previsão de quando Priscila será chamada para consulta.