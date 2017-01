Desorientação espacial de piloto pode ser causa do acidente que matou Teori, diz jornal

Queda de avião 24/01/2017 | 22h11 Atualizada em

Desorientação do piloto Osmar Rodrigues é a única hipótese em discussão para explicar a causa do acidente, conforme apuração conduzida pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa)

A desorientação espacial do piloto é apontada como a possível causa da queda do avião que caiu com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki na semana passada, aponta análise preliminar de técnicos da Aeronáutica que investigam o caso. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.

A conclusão final dependerá ainda de uma perícia técnica do avião, um King Air C90. Mas, diante dos indícios coletados até o momento, a desorientação do piloto Osmar Rodrigues é a única hipótese em discussão para explicar a causa do acidente, conforme apuração conduzida pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).

A desorientação ocorre, por exemplo, quando o piloto perde a noção do espaço do avião em relação ao solo. Um relatório preliminar deve ficar pronto nos próximos dias.

Antes de cair nas águas de Paraty, o avião teria feito uma tentativa frustrada de pouso, segundo as investigações. Num trecho da gravação, Rodrigues diz a expressão "setor Eco", que significaria uma curva para o lado leste. Depois, utiliza a palavra "final", quando estaria então se preparando para pousar.