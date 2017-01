Eike Batista é alvo de mandado de prisão na Lava-Jato: 7 coisas para começar o dia bem informado

O que você precisa saber 26/01/2017 | 07h11 Atualizada em

1. As divergências entre Marchezan e Fortunati sobre as finanças da prefeitura de Porto Alegre



Vinte e quatro dias depois de assumir a prefeitura de Porto Alegre, Nelson Marchezan apresentou um cenário de calamidade financeira na Capital e inflamou as relações com o seu antecessor no cargo. Enquanto Marchezan apontava dívida não paga de R$ 507 milhões em 2016, que deverá se somar a rombo estimado de R$ 815 milhões neste ano, o ex-prefeito José Fortunati acusava o sucessor de "inflar" os números e de "vender o caos". A despeito da controvérsia sobre o tamanho e a origem da crise, a falta de dinheiro deverá provocar atraso de salários depois de fevereiro e comprometer serviços e obras.

2. Teste ZH: comparamos o aplicativo do Sintáxi com o Cabify e o Uber



O aplicativo do Sindicato dos Taxistas de Porto Alegre (Sintáxi) chegou para fazer frente a outras ferramentas de transporte individual de passageiros e gerou polêmica entre os condutores ao oferecer 50% de desconto nas corridas até 28 de fevereiro — 20% bancados pelo representante da categoria e 30% pelo próprio motorista. Para o passageiro, a novidade mostrou-se um bom negócio. O aplicativo tem aumentado o número de usuários desde a semana passada, quando foi lançado, e apresenta viagens mais baratas do que os concorrentes.



3. Polícia Federal e MPF cumprem mandados de prisão na casa do empresário Eike Batista

Agentes da Polícia Federal e do Ministério Público Federal realizam uma operação para cumprir nove mandados de prisão e quatro conduções coercitiva durante a manhã desta quinta-feira, em um desdobramento da Operação Lava-Jato, no Rio de Janeiro. Batizada Operação Eficiência, ela tem entre os principais alvos com mandados de prisão expedidos o empresário Eike Batista, dono do grupo EBX. Também estão entre os alvos o ex-governador Sérgio Cabral, que já está preso no complexo penitenciário de Gericinó, em Bangu, além de Wilson Carlos e Carlos Miranda, que também estão presos.



4. Seleção Brasileira vence e assumirá liderança do ranking da Fifa



O Brasil venceu o Jogo da Amizade contra a Colômbia, na noite desta quarta-feira, no Engenhão. Com a vitória por 1 a 0, o time de Tite assumirá a liderança do próximo ranking da Fifa, a ser divulgado em fevereiro.

5. Grêmio treina e aguarda por reforços



O Grêmio realiza, nesta quinta-feira, treino às 16h30min no CT Luiz Carvalho. Nos bastidores, o clube aguarda pelo retorno do zagueiro Bressan e pela chegada por empréstimo do meia Martin Chaves.

6. Inter apela à Corte Arbitral do Esporte no caso Victor Ramos



O Inter apelou à Corte Arbitral do Esporte para que analise o caso Victor Ramos. Localizado na Suíça, o Tribunal é a mais alta instância esportiva e tem jurisdição em casos relacionados à Fifa. Vitória, CBF, STJD e Procuradoria do STJD foram intimados a prestar esclarecimentos.



7. Quarta-feira será de temperaturas mais amenas no Rio Grande do Sul

O avanço de um ciclone extratropical deve trazer pancadas de chuva sobre toda a metade leste do Rio Grande do Sul nesta quinta-feira e provocar rajadas de vento no litoral. Uma massa de ar seco ganha força e deixa o tempo firme nas outras áreas do Estado. Em Porto Alegre, pode chover de forma isolada. Os termômetros devem registrar entre 19°C e 27°C e o tempo deve ficar mais ameno até sexta-feira. A partir do final de semana, a temperatura volta a subir.