Entenda o que pode provocar impotência e aprenda a lidar com a falta de ereção

Falando de Sexo 08/01/2017 | 20h03 Atualizada em

Andréa Alves e Lúcia Pesca



Quando estou com a minha esposa, não tenho ereção forte, mas, quando estou fora de casa, acontece repetidas vezes. O que faço?



Amo minha esposa. Não quero me separar dela, mas não tenho mais vontade de fazer sexo com ela.



Vejo que meu marido não tem mais tanto tesão por mim. Como ajudá-lo?



Há cinco meses, fiquei desempregado. Minha mulher está segurando a barra da grana. Isso pode causar impotência?



Caros leitores, o primeiro passo é fazer uma avaliação com um urologista. Toda disfunção erétil está associada a questões psicológicas, mas também pode levar a questões físicas. A diminuição no apetite sexual e a falta de ereção podem ser causadas por problemas físicos e emocionais ou pela rotina do relacionamento.



Encare a crise



Outra questão importante para os homens: o pênis e o bolso estão muito próximos, e um interfere no outro.



Em um dos relatos, está claro que a ansiedade gerada pelo desemprego está interferindo na vida sexual do casal. O ideal é que se procure um psicólogo para trabalhar a perda momentânea da libido e a necessidade de retornar ao mercado profissional logo.



Na relação sexual, a sugestão é tentar não se cobrar ereção e focar no namoro e nas preliminares, além de evitar comentários desagradáveis. Esta situação de crise passará, e o seu relacionamento é mais importante. O casal precisa conversar sobre esse problema. As mulheres costumam ter sensibilidade para tratar esses assuntos, até porque isso irá aliviar a culpa delas por estarem sentindo-se responsáveis pelo problema.



Leia outras colunas do Falando de Sexo