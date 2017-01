Feira do Material Escolar começa a ser montada na Praça da Alfândega

Porto Alegre 16/01/2017 | 19h45 Atualizada em

Os 600 metros de estrutura da Feira do Material Escolar começaram a ser montados na segunda-feira no centro da Capital. A feira deve ocorrer entre os dias 25 de janeiro e 4 de março, na Praça da Alfândega. Lá, serão vendidas cestas com materiais básicos para os alunos, pelo valor de R$ 14,40.



Leia mais

Pesquisar é a saída para economizar no material escolar. Veja preço de 20 itens em oito lojas da Capital



A feira funcionará de segunda a sexta-feira das 9h às 19h e, aos sábados, das 9h às 18h. O preço das cestas básicas será de R$ 14,40. Os preços foram reajustados em 3% em relação ao ano passado, abaixo dos 7,17% registrados pelo Índice Geral de Preços (IGM-M) de 2016.





Veja abaixo a relação de materiais que vêm nas cestas básicas:



Ensino fundamental

1 apontador simples

2 borrachas nº 40

3 cadernos ¼, brochura, 48fls

2 canetas esferográficas, cor azul

1 tubo de cola 40g

1 caixa de giz de cera com 12 cores

1 caixa de lápis de cor, tamanho pequeno, com 12 cores

3 lápis, preto, nº 2

1 caixa de massa de modelar, com 6 cores

1 pacote com 100 folhas de papel ofício, branco, sulfite, 75g/m²

1 pasta com aba e elástico, plastificada, lisa

1 régua plástica de 30cm

1 tesoura escolar, de 10cm, simples



Ensino Médio

2 cadernos universitários, 1x1, 96fls

1 apontador simples

2 borrachas nº 40

2 lápis, preto, nº 2

3 canetas esferográficas, cor azul, vermelha e preta

1 pacote com 100 folhas de papel oficio, branco, sulfite, 75g/m²

1 cola bastão 8g

1 réguas plástica, de 30cm

1 pasta catálogo, oficio, com 10 sacos plásticos



Serviço:

Feira do Material Escolar

De 25 de janeiro e 4 de março

Praça da Alfândega - Centro Histórico

De segunda a sexta-feira, das 9h às 19h e sábados das 9h às 18h

Preço: 14,40 (cesta de material escolar)

Condições de pagamento: até quatro vezes sem juros em compras de acima de R$ 150 (Credicard, Mastercard, Visa, Hipercard e Banricompras)