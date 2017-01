Filha de Ieda do BBB17 conta que a mãe gosta de se relacionar com homens mais jovens

Espiadinha 29/01/2017 | 12h35 Atualizada em

Os filhos de Ieda já tinham avisado "a mãe causa desde sempre". E não é para menos. Aos 70 anos, a participante mais velha da história da história do Big Brother Brasil, não gosta de namorar homens mais velhos.

Ao EGO, a filha caçula de sister, a estudante de Direito Tanara Oliveira, 27, contou que a mãe prefere se relacionar com parceiros que tenham cerca de 20 anos a menos que ela.

— Minha mãe gosta de homem na faixa dos 50 anos. Se for um gatão coroa bonito, quem sabe? — disse Tanara.

Dentro da casa, o participante que mais se aproxima da idade que a gaúcha, que foi Miss Canoas em 1964, curte é Daniel, 41 anos. Entretanto, Tanara descarta a possibilidade da mãe namorar um garotão.

— Só se o rapaz for maduro e tiver um bom papo. Do contrário, ela vai achar que é filho dela. Meu irmão mais velho tem 46 anos. Não vai dar certo, ela o verá como seu filho.



E não pense que Ieda é de sair pegando geral. Segundo a filha, os relacionamentos após o término do casamento com o pai de seus quatro filhos, o advogado Sergio Oliveira, de quem é separada há 19 anos, não duraram menos do que cinco anos.

— Minha mãe sempre teve muito cuidado na escolha de seus namorados, justamente por causa dos filhos. Todos foram muito legais — revelou Tanara.