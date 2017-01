Grávida do terceiro filho, Kelly Key diz que sofreu aborto duas vezes

Maternidade 24/01/2017 | 16h20 Atualizada em

Grávida de nove meses do terceiro filho, Kelly Key fez um texto emocionado nas redes sociais nesta terça-feira, dia 24. Ao publicar uma foto acompanhada dos filhos Suzanna Freitas, 15 anos, e Jaime Vitor, 11 anos, ela escreveu um texto contando ter sofrido dois abortos.

"Lembro que, assim como muitas mulheres, vivi o luto do aborto. Vi meus sonhos sendo tirados de mim por duas vezes! O mais marcante foi antes do Vitor nascer. Havia perdido uma menina. Não foi nada fácil! Depois a luta para eu conseguir engravidar novamente, pois, ainda por cima, tive, seguido ao aborto, uma inflamação nas trompas. Mas com apenas dois meses de tratamento, em uma ultra de rotina, recebi a notícia de que estava curada e grávida do Vitor!", escreveu a cantora, deixando a entender que o aborto antes do nascimento de Vitor foi espontâneo.



Em outro trecho do texto, ela diz novamente que foram dois abortos, mas não explica se o segundo foi espontâneo ou provocado.

"O que posso dizer às mamães que passam pelo mesmo que eu passei!? Dividir minha experiência, dizer que cada gravidez é uma gravidez. Mesmo com dois abortos tive três gestações perfeitas e tranquilas! Tudo no seu tempo! A dor do aborto passa. A cicatriz daquele sofrimento te amadurece! Te faz mais forte ao longo do tempo!".

