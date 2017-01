Guri de Uruguaiana em clima de BBB: "Se pudesse, mandava a minha sogra pro paredão"

Só se fala noutra coisa 28/01/2017 | 10h00 Atualizada em

Pitaco



Chê, nessa semana, começou o tal do Big Brother Brasil, aquele programa que ninguém nunca assume que assiste, mas é a maior audiência da tevê! Na verdade, o BBB é uma atração que divide opiniões. Tu ama ou odeia. Aí, pergunta pro vivente que curte: "Vem cá, chê, por que tu gosta de BBB? E ele responde: "Ah! É porque é a realidade na tevê."



Aham... Bem certinho... Igualzinho lá em casa! Vou pro quintal, e tem uma festa montada pra mim com bebida liberada. De manhã cedo, a Ana Maria Braga me acorda. Abro a despensa, sai o Jota Quest correndo pra pular na minha piscina. Aliás, nem piscina eu tenho! Só aquelas de plástico que a gente monta no verão, mas tá sempre furada, aquela porcaria.



Qualquer semelhança...



Mas tem coisas na vida que parecem o BBB mesmo. Lá em casa, por exemplo, quando toca o telefone, eu nunca atendo. Tenho medo que seja o Big Fone, me cobrando os boletos que não paguei. Outro exemplo é quando tu tem vontade de eliminar algum parente da tua casa, alegando baixo grau de intimidade. Acontece muito com a minha sogra!



Pra encerrar o assunto, eu só não concordava muito quando falavam que o BBB é a casa mais vigiada do Brasil. Eles que não conhecem a dona Lurdes aqui da esquina, que passa vigiando a minha vida. Que veia bem fofoqueira!



Bombou na rede

Foto: Montagem / Reprodução

Nessa semana, bombou na rede a foto oficial que o Palácio do Planalto divulgou do presidente Temer. Acontece que a montagem feita ficou mais feia do que indigestão por torresmo. O recorte do cabelo e do ombro do nosso presidente ficou, tipo assim, um rascunho, antes da arte finalizar.



E a internet, que não perdoa ninguém, muito menos o presidente, foi à loucura e criou várias montagens divertidas. Que barbaridade!



Última oportunidade

Foto: Fabrício Eckhard / divulgação

Não perde tempo e garante o teu!



Chê! Após dez anos de sucesso e mais de 2 milhões de espectadores, estão chegando as últimas oportunidades de tu assistir ao show Os Causos do Guri de Uruguaiana na tua cidade.Isso porque, em março, estreia, no Theatro São Pedro, o meu novo show: Guri de Uruguaiana 2: A Missão (Quase Impossível).



Se tu ainda não viu o show antigo, ainda tem chance.



Litoral

27/1: São José do Norte

28/1: Torres

9/2: Arroio do Sal

11/2: Capão da Canoa

16/2: Cassino

17/2: Cidreira

18/2: Imbé



Porto Verão Alegre



Segundas, terças e quartas no Teatro Amrigs.



Causos da Fronteira



Um bagual e uma prenda, daquelas mais bonitas do que laranja de amostra, estavam jantando à luz de velas num restaurante chique.



De repente, o garçom notou que o homem escorregava lentamente para debaixo da mesa.



A mulher parecia não reparar que o companheiro tinha desaparecido, e o garçom achou por bem avisar:



_ Perdão, senhora, mas eu acho que teu marido está debaixo da mesa...



_ Não está não... Meu marido acabou de entrar no restaurante! _ disse a mulher, olhando calmamente para o garçom.



Que barbaridade!



Tirinha

Foto: Divulgação / Divulgação