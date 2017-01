Guri de Uruguaiana fala sobre Bola de Ouro da Fifa: "Cristiano Ronaldo faz gol, as unhas e as sobrancelhas"

Só se fala noutra coisa 14/01/2017 | 08h02 Atualizada em

Pitaco

A Marta, certamente, se arruma mais rápido que o Cristiano Foto: Reprodução / Reprodução

Chê, nessa semana, aconteceu a cerimônia de entrega da Bola de Ouro da Fifa, que é o Oscar do futebol mundial. Assistindo ao evento pela tevê, percebi que o futebol feminino, realmente, precisa de mais apoio.



A jogadora Marta, por exemplo, usou um vestido de R$ 12 mil na cerimônia, sendo que, esse valor, o Cristiano Ronaldo gastou só na maquiagem! Dizem que ele é o tal metrossexual, aqueles viventes que vão no salão de beleza, fazem chapinha e depilam o sovaco!



Pois, olha, se essa definição está certa, o vivente tá mais pra "quilometrossexual"!



E, depois de ganhar a quarta Bola de Ouro, deve estar se achandoa picanha do rodízio!



Mas temos que admitir que ele é um baita atleta. Ele é aquele jogador que faz a bola girar, faz a armação das jogadas e, ainda por cima, faz gol, faz as unhas, faz as sobrancelhas¿ faz tudo!



A minha patroa estava comigo assistindo e reclamou: "Ai, Guri, por que tu não tem um tanquinho que nem o do Cristiano Ronaldo, hein?". Eu respondi na lata: "Posso não ter um tanquinho igual ao dele, mas o canhão eu tenho: é tu!".

Desde aquele dia, estou dormindo no sofá¿

Bola pro mato

Foto: Reprodução / Reprodução

O futebol, hoje em dia, perdeu um pouco da graça. Tenho saudades da antiga Seleção Brasileira, em que os jogadores ganhavam bem menos e jogavam bem mais.



Agora, está igual ao filme do Chucky — o Boneco Assassino: antigamente, botava medo em todo mundo, hoje em dia é até engraçado de ver.



O Brasil sem Neymar é que nem a banda Calypso sem o Chimbinha. Já é ruim com ele, mas fica pior ainda sem! O que importa é que os times aqui do Sul já estão contratando reforços para o campeonato mais importante do mundo: o Gauchão.



Esse campeonato, sim, ainda tem a alma do futebol antigo: "Bola pro mato, que o jogo é de campeonato!" Uma competição que mantém a tradição dos jogos de várzea, com a velha filosofia do "mato ou morro".



Na hora do aperto, tu foge pro mato ou foge pro morro. Que barbaridade!



Agenda do Litoral

Foto: Reprodução / Reprodução

/// 14/1 (sábado): Capão da Canoa

/// 19/1 (quinta-feira): Albatroz

/// 20/1 (sexta-feira): Pinhal

/// 21/1 (sábado): Tramandaí

/// 26/1 (quinta): Cassino

/// 28/1 (sábado): Torres

/// 09/2 (quinta): Arroio do Sal

/// 11/2 (sábado): Capão da Canoa

/// 16/2 (quinta): Cassino

/// 17/2 (sexta): Cidreira

/// 18/2 (sábado): Tramandaí

Agenda do Porto Verão Alegre

/// De 16/1 a 8/2, de segunda a quarta, no Teatro da Amrigs.

Tirinha

Foto: Reprodução / Reprodução