Homem atropelado por Camaro na praia dos Ingleses tem as duas pernas amputadas

Nilandre Lodi, uma das três pessoas atropeladas por um Camaro na madrugada de Réveillon nos Ingleses, norte da Ilha, precisou amputar as duas pernas. Ele passou por cirurgia no Hospital Celso Ramos. Os membros foram cortados acima do joelho. A esposa dele, Cristiane Flores, morreu no acidente. Gean Mattos, amigo do casal, está em coma induzido no Hospital Regional de Florianópolis.

O motorista ainda não foi identificado e está foragido. Ele fugiu sem prestar socorro às vítimas.



Por volta das 3h, o Camaro com placas de Sapiranga (RS) invadiu a calçada em frente à loja RMS Auto Som, na rodovia Armando Cali Bulos. Nilandre é proprietário do estabelecimento, e a casa da família fica no mesmo local. O casal era de Passo Fundo (RS) e estava junto há 8 anos, três deles morando em Florianópolis.

As vítimas voltavam para casa, após passar o Réveillon na praia. Lá estavam os dois filhos do casal, uma adolescente de 13 anos e um menino de 5, além de outros parentes que vieram passar o ano novo no norte da Ilha.

Conforme testemunhas, o motorista bateu em uma camionete estacionada e depois foi parar na calçada, onde ainda colidiu com uma banca de sorvetes, um trailer e quebrou um muro. A parte de frente do Camaro ficou completamente destruída.



De acordo com o delegado Wellington Boff, da central de plantão da DP dos Ingleses, a polícia tem dois suspeitos do crime. Dentro do carro, foram encontrados documentos de três pessoas diferentes, por isso ainda não há como precisar quem estava dirigindo. Possivelmente tinham mais pessoas dentro do veículo.

Como o comércio está fechado, a polícia só vai ter acesso às câmeras de segurança nesta segunda-feira. O delegado investiga se o motorista estava alcoolizado ou se estavam fazendo algum racha na região.

