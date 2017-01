Horóscopo: confira a previsão de hoje para cada signo

Astrologia 21/01/2017 | 06h00 Atualizada em

As tarefas mais difíceis são designadas pelo mistério da vida às pessoas que tenham capacidade de administrá-las. Por isso, considere haver uma dignidade envolvida nas dificuldades que você enfrenta. É assim mesmo.

Julgar as pessoas e os fatos é inevitável, pois, é assim que a mente humana aprende a usar o discernimento. Julgar, porém, não é o mesmo que condenar. Toda condenação é um ato de moralismo, sempre injusto e parcial.

Orientar-se pela necessidade sempre será seguro, pois, mesmo que a atitude provoque conflitos de imediato, no momento seguinte tudo entrará nos trilhos, já que não há como negar que seja sábio suprir as necessidades.

Enquanto o bom humor prevalecer, tudo será bastante simples e haverá acordo. Por isso, diante de situações complexas, procure fazer o possível para preservar a leveza e conduzir as coisas com máxima sabedoria.

Prazeres que não são compartilhadas são pequenos prazeres. Prazeres que são compartilhados são prazeres que se multiplicam por quantas pessoas participarem do evento. Pense grande, pense alto, compartilhe tudo.

A desonestidade é moeda corrente dos relacionamentos humanos e, apesar de isso ter se tornado normal, o comportamento é contrário à saúde física e moral das pessoas. Procure fazer a sua parte para mudar isso.



Seria impossível voltar a como as coisas foram um dia, não há retrocessos no destino, só avanço. Às vezes, dá a impressão de retroceder, mas isso só acontece quando se fica esperando algo bom acontecer.

Dar ordens não será suficiente para colocar as coisas no rumo pretendido. Este é um momento no qual você terá de se envolver pessoalmente nos acontecimentos, pois, só assim tudo entrará no trilho novamente.

Os acontecimentos são maiores do que sua capacidade de administrá-los, considere isso com naturalidade, já que a situação é passageira. Por isso, em vez de se deixar levar por emoções intensas, deixe passar.

Aproveite o momento para conversar com tranquilidade com as pessoas próximas, abrindo seu coração para que elas possam orientar seus passos de acordo com suas visões particulares. É bom ouvir outras opiniões.

Você não poderá saber antecipadamente se será bom seguir em frente ou se seria melhor ficar na retaguarda. Este é um momento no qual você precisa experimentar e observar os resultados para fazer os devidos ajustes.

Para você não ser pego pela voragem de comportamentos mesquinhos que caracteriza este momento da civilização humana, reserve um momento diário para agradecer ao mistério da vida por tudo que você andou recebendo.