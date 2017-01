Horóscopo: confira a previsão de hoje para cada signo

Astrologia 28/01/2017 | 06h00 Atualizada em

A questão não é esperar até perder a paciência e resolver tudo. A questão é você tomar todas as iniciativas se adiantando a esse momento que, a essa altura do campeonato, se desenha no horizonte como inevitável.

Por um tempo que começa agora será sábio de sua parte medir antecipadamente o alcance das atitudes que se atrever a tomar, pois, há muitas chances de a força que você aplicar se voltar contra você. Cautela.

Alguém vai ter de tomar a iniciativa de liderar e, no momento, é incerto quem seria a pessoa indicada para isso. Sua alma não parece muito disposta nesse sentido, mas você terá de ocupar esse lugar se ficar vago.

Só acontecerá aquilo que você se atrever a colocar em marcha. Nada do que você imagina, sem tomar nenhuma atitude concreta, dará o mínimo sinal de atingir o terreno prático. Arregace as mangas e faça o necessário.

É inútil tentar convencer alguém que não quer mudar suas próprias opiniões e visões de mundo. Você só entrará nesse conflito por amor a brigar e nada além disso, pois, só isso acontecerá, desgaste, conflito e briga.

Pois bem, em algum momento chegaria a hora de perder a compostura e se irritar com todas essas questões que ficaram mal resolvidas e que atrapalham o bom andamento dos relacionamentos que mais interessam a você.



Tudo precisa ser esclarecido e, talvez, isso só aconteça por meio de conflitos abertos, nos quais cada uma das pessoas envolvidas coloque seus sentimentos sobre a mesa com honestidade, seus anseios e sensações opressivas.

Faça pouco, mas faça bem, faça com qualidade, faça prestando atenção aos mínimos detalhes, pois, são esses que farão a diferença e mostrarão que aquilo que suas mãos produzem resulta em algo muito mais qualificado.

Valerá a pena você avançar com mais força e empenho, porque agora as coisas se abrem, e se não se abrirem por si sós, você poderá enfiar o pé na porta e desintegrar quaisquer obstáculos que surjam no caminho.

Talvez seja oportuno você esclarecer as coisas para as pessoas mais próximas, essas mesmas com as quais você convive tanto que tudo acaba sendo deixado no ar, como se cada uma delas fosse obrigada a adivinhar.

Apesar dos pesares envolvidos, é preciso avançar a despeito de as pessoas envolvidas não estarem convencidas de que você as lidera na direção do melhor objetivo possível. Por isso, agora espere um tanto de conflito.

A vida está em contínuo movimento, é impossível deter tudo para você ter a paz de espírito ansiada e só depois tomar as decisões necessárias. Tudo precisará ser feito na marcha dos acontecimentos. Acompanhe.