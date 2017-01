Horóscopo: confira a previsão de hoje para cada signo

Astrologia 31/01/2017 | 06h00 Atualizada em

A experiência de vida não pode ser decifrada por inteiro, ainda é muito mais o que se desconhece dela do que aquilo que se pensa entender. Por isso, neste momento, deixe tudo seguir seu curso, sem tentar dominar nada.

Tudo que você não consegue entender, mas que provoca comoções íntimas, necessita ser observado com um pouco mais de distanciamento e objetividade. Em primeiro lugar, aceite a realidade como ela é. Isso vai facilitar.

Dividir espaço e tempo com muita gente é cansativo, estressante até, porque se torna necessário sincronizar ritmos diversos e opiniões divergentes, tudo da melhor maneira possível para que o resultado seja benéfico.

As atitudes que com muito boa vontade as pessoas tomam não são necessariamente a origem da desordem que parece tomar conta nesta parte do caminho. Essa desordem está aí, melhor criticar menos e ajudar mais a todo mundo.

Os objetivos são reais e podem ser conquistados, mas será necessário você se adaptar a métodos novos e isso vai requerer um pouco mais de dedicação e, principalmente, que você assuma pessoalmente certas tarefas.

É tentador imaginar que assumindo riscos o progresso seria maior do que seguindo um caminho convencional. É tentador, porém, não há garantia de que isso seja assim. Você precisa observar mais e refletir melhor.



É natural que cada pessoa pense quase que exclusivamente na forma de satisfazer seus interesses particulares, o espírito grupal não se dá de forma espontânea, precisa ser motivado através de diálogos o tempo inteiro.

Resista à tentação de se envolver em conversas aparentemente banais, pois, essas podem fazer circular informações que você ainda precisaria manter em sigilo, para que nada atrapalhe seus planos. Discrição.

Mudar o método de aproximação aos seus interesses provoca, de início, uma boa dose de confusão e desordem. Porém, se você insistir e seguir em frente, verá que depois de um tempo as coisas voltam a ficar sob controle.

Evite gastar energia demais tentando dominar uma situação que, por enquanto, só poderia acontecer de forma desordenada. Permita essa desordem acontecer, pense que ela é temporária e que tudo voltará ao normal.

Está tudo em marcha, porém, antes de você se aventurar a grandes movimentos, será melhor se dedicar a amarrar todos os pequenos detalhes que precisam funcionar bem, para criar um fundamento sólido aos seus projetos.

A desordem é real e precisa ser enfrentada, pois, não é um castigo, ela veio a fazer você inventar uma forma mais eficiente para administrar os recursos disponíveis, para que no futuro haja mais crescimento.