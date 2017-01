Hospital de Clínicas abre concurso público: há oportunidades para níveis médio e superior

Espaço do Trabalhador 25/01/2017 | 14h00 Atualizada em

O Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) abriu inscrições para concurso público para selecionar profissionais da área da saúde de níveis superior e médio.

Para nível médio, as oportunidades são para técnico de enfermagem (saúde mental e psiquiatria) e técnico de enfermagem (unidade de centro cirúrgico, sala de recuperação pós-anestésica, centro cirúrgico ambulatorial ou centro de material e esterilização).



Para nível superior, as vagas são para biólogo I, biomédico I ou farmacêutico-bioquímico I (hemoterapia), enfermeiro I (obstetrícia), físico I (medicina nuclear), físico I (radiodiagnóstico), médico I (cirurgia do joelho e traumatologia geral); médico I (cirurgia transplante intestinal e multivisceral); médico I (infectologia); médico I (nefrologia) e nutricionista I (seção de atenção básica).

O número de vagas não é informado no edital. O preenchimento dos cargos será feito de acordo com as necessidades do hospital.



O prazo para se candidatar vai até o dia 20 de fevereiro, e as taxas custam entre R$ 62 e R$ 105. Inscrições no site da Faurgs, organizadora do concurso, ou em sua sede, na Avenida Bento Gonçalves, 9.500, prédio 43.609, Campus do Vale da Ufrgs, Bairro Agronomia, Porto Alegre). O atendimento é de segunda a sexta-feira. Na segunda, do meio-dia às 17h. De terça a quinta, das 9h às 17h. Na sexta, das 9h às 14h.