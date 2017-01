Identificadas mais duas vítimas do acidente aéreo que matou Teori

Queda de aeronave 19/01/2017 | 20h51 Atualizada em



O empresário Carlos Filgueiras, dono da aeronave, e o piloto Osmar Rodrigues, estão entre as vítimas do acidente aéreo que matou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki, na tarde desta quinta-feira, no Rio de Janeiro. Outras duas pessoas ainda não foram identificadas.

O Grupo Emiliano, dono da aeronave, emitiu nota lamentando a morte do empresário Carlos Alberto Fernandes Filgueiras, proprietário do Hotel Emiliano, com empreendimentos em São Paulo e no Rio. Figueiras e Zavascki eram amigos próximos, segundo a nota. O empresário deixa dois filhos.

Leia a nota na íntegra.

'O Grupo Emiliano, lamentavelmente, confirma a morte Carlos Alberto Fernandes Filgueiras, 69 anos, e do piloto Osmar Rodrigues, 56, no acidente aéreo ocorrido hoje em Paraty. Carlos Alberto e o ministro Teori Zavaski eram amigos próximos. A empresa registra seus sentimentos e condolências para a família e amigos do ministro e do piloto. A empresa informa ainda que está à disposição das autoridades colaborando com as investigações em curso.'

Segundo um mergulhador do Corpo de Bombeiros que faz buscas no local, cinco corpos foram retirados do mar na área onde caiu o avião que conduzia o ministro do STF Teori Zavascki, em Paraty (RJ). Os mergulhadores da equipe de buscas e salvamento, do Rio, tentam erguer o avião que está submerso a aproximadamente quatro metros de profundidade.



Leia mais:

