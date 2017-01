Inscrições para o Sisu terminam neste domingo

Seleção Unificada 29/01/2017 | 08h42 Atualizada em

As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) se encerram neste domingo, às 23h59min. O prazo estava previsto para encerrar nesta sexta-feira, 27, mas foi prorrogado após muitos candidatos relatarem dificuldades em efetuar a inscrição.



Para participar do processo, o estudante não pode ter tirado nota zero na redação do exame. O Sisu é utilizado para selecionar candidatos para 238.397 vagas de graduação em 131 instituições públicas, por meio do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). As inscrições e a consulta de vagas que serão ofertadas pode ser feita no site do Sisu por curso, instituição e município.

QUEM PODE SE INSCREVER?

Todos que tenham feito o Enem 2016, que não zeraram a redação. Candidatos matriculados em instituições de Ensino Superior podem concorrer, mas não podem ocupar duas vagas simultaneamente em estabelecimentos públicos.

COMO FAZER?

A inscrição é feita gratuitamente pelo site do Sisu (sisu.mec.gov.br), com o número de inscrição e a senha do Enem 2016. Não é preciso ter documentos em mãos. Caso o candidato não se lembre do número de inscrição ou da senha, pode recuperá-los na página do Enem (enem.inep.gov.br). Algumas instituições adotam notas mínimas para inscrição em determinados cursos. Nesse caso, no momento da inscrição, o sistema emitirá mensagem com esta informação.

PODE MODIFICAR AS OPÇÕES?

Durante o período de inscrição, até 27 de janeiro, os candidatos podem modificar suas opções quantas vezes julgarem conveniente. Será considerada válida a última inscrição confirmada.