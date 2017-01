Intenção inicial de Trump com decreto era barrar muçulmanos, diz conselheiro

Estados Unidos 29/01/2017 | 10h23 Atualizada em

Quando mencionou pela primeira vez disse 'banimento dos muçulmanos'", afirmou o ex-prefeito de Nova York e assessor do presidente para segurança cibernética, Rudy Giuliani. Foto: NICHOLAS KAMM / AFP

A proposta inicial de Donald Trump para o decreto que vetava a entrada de cidadãos de sete países nos Estados Unidos era ainda mais abrangente do que a ação suspensa, em parte, pela Justiça americana na noite de sábado. Segundo o conselheiro do presidente, Rudy Giuliani, Trump pediu inicialmente que fosse formulado um decreto para "proibir os muçulmanos" de entrar no país, que o governo transformou em uma ordem que suspende o fluxo de refugiados e cidadãos de Iraque, Iêmen, Síria, Irã, Sudão, a Líbia e Somália — cujas populações são de maioria muçulmana.

— Quando mencionou pela primeira vez, (Trump) disse "banimento dos muçulmanos — afirmou o ex-prefeito de Nova York e assessor do presidente para segurança cibernética em uma entrevista ao canal Fox News no sábado. — Mostre a maneira de fazer isto legalmente — teria afirmado Trump a Giuliani, segundo o assessor.

Giuliani explicou que ele e uma equipe de juristas "concentraram, ao invés da religião, nas áreas do mundo que criam perigo", para redigir o decreto anti-imigração que provoca revolta ao redor do mundo.

Trump assinou na sexta-feira um decreto que suspende a entrada de refugiados muçulmanos durante 120 dias, assim como a entrada por 90 dias de cidadãos do Irã, Iraque, Líbia, Somália, Sudão, Síria e Iêmen. Giuliani disse que estes países foram escolhidos porque são "as áreas do mundo que criam perigo para nós".

—Tem base factual, não uma base religiosa — completou.