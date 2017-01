José Augusto Barros: "A semana se inicia bem"

Paixão Tricolor 09/01/2017 | 08h00 Atualizada em

A semana começa com a boa notícia de que Gabriel Fernández chega em Porto Alegre amanhã, para assinar contrato com o Tricolor. Até o momento, tendo em vista que o primeiro reforço para 2017, o volante Michel, deve vir mais para compor grupo do que para atuar como titular. Li entusiasmado a entrevista que nosso ex-zagueiro Bressan deu ao editor de Esportes aqui do Diário, Leonardo Oliveira. Nela, o beque elogia a contratação, ressaltando que, além da força no jogo aéreo, Gabriel joga bem com a bola no pé.



Me parece que esse tipo de reforço era o que faltava para o encaixado time do Grêmio dar um salto de qualidade. Claro que não estou depositando todas as esperanças em Gabriel. Sempre defendi a teoria que um bom jogador – não precisa ser craque – se encaixa bem em um time arrumado, como o do Grêmio. E um craque, muitas vezes, afunda em um time bagunçado. Além disso, o estilo de Gabriel fecha bem com o que estávamos precisando, aquele jogador que consegue resolver o jogo na hora H, quando a coisa está encrespada.



100% na primeira fase



Além dessa notícia, a semana também começa bem pelo fato de que terminamos a primeira fase da Copa São Paulo em primeiro lugar no Grupo 1, com três vitórias em três jogos, após a vitória sobre o Votuporanguense, na manhã de sábado, ( gols de Jean Pyerre, Nikolas e Patrick).



A equipe treinada por Beto Almeida venceu os donos da casa por 3 a 1 e fechou a fase de grupos da Copinha com 100% de aproveitamento.



