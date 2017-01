Marina Ruy Barbosa comemora um ano de namoro com clique romântico: "De janeiro a janeiro"

Muito amor 10/01/2017 | 08h43

Para comemorar um ano de namoro, Marina Ruy Barbosa publicou uma foto romântica com o noivo, Xandinho Negrão. A atriz usou o Instagram nesta segunda-feira, 9, para celebrar a data. No clique, os dois aparecem abraçados em Fernando de Noronha.



"De janeiro a janeiro", legendou com um trecho da música de Roberta Campos.



A artista também compartilhou uma foto do buquê de rosas brancas e vermelhas que ganhou do namorado. Xandinho também usou as redes sociais: "365 dias do mais puro amor!", escreveu.



365 dias ¿¿ Uma foto publicada por Marina Ruy Barbosa (@marinaruybarbosa) em Jan 9, 2017 às 5:43 PST

