Michele Vaz Pradella: "Retorno da vovó malvada dá novo fôlego a 'Sol Nascente'"

21/01/2017

Ela fez muita, mas muita falta na trama das seis. Depois de três meses afastada por conta de complicações decorrentes de uma infecção urinária, Laura Cardoso, 89 anos, está de volta a Sol Nascente como dona Sinhá, a vovó malvada mais apaixonante de todos os tempos.



Sem a personagem, a trama patinou e não saiu do lugar nos últimos meses. César (Rafael Cardoso) é passional demais e só voltou a agir friamente com a presença da avó. Sem ela, o pilantra quase se deixou levar pela paixão que sente por Alice (Giovanna Antonelli) e deixou de lado a vingança contra Tanaka (Luís Melo).



Mas justiça seja feita: até bem pouco tempo atrás, nem sabia qual era a bronca da avó contra o dono da Arraial Pescados. Só recentemente, descobriu que seu pai foi acusado de roubo e foi isso que o levou à morte.



Dona Mocinha (Nívea Maria) não fez muita diferença durante a ausência de dona Sinhá. Afinal, já demonstrou que odeia violência e está quase se encantando pelo japonês.



Mocinha não deve ficar muito tempo do lado do mal e é capaz até de se voltar contra a irmã mais velha para salvar a família Tanaka. Já César precisou de um bom puxão de orelhas da vovó Sinhá para que voltasse a focar no que interessa: destruir Alice.



Rejeitado pela moça, está mais motivado a colocar os planos em prática. E, dificilmente, Mario (Bruno Gagliasso) conseguirá livrar a pele da amada.



Sol Nascente ganhou novo fôlego aos 44 do segundo tempo. Com cerca de dois meses de novela pela frente, que não se perca no marasmo outra vez.