Modelo de Carnaval fora de época poderá ser mantido em Porto Alegre nos próximos anos

Quase um mês após a data nacional, o desfile de Carnaval de Porto Alegre em 2017 será realizado na semana em que a Capital comemora seus 245 anos. Nesta edição, por decisão da Secretaria Municipal da Cultura e da Liga Independente das Escolas de Samba de Porto Alegre (Liespa), a folia se concentrará no Complexo Cultural do Porto Seco nos dias 23 (Série Bronze), 24 (Série Prata) e 25 de março (Série Ouro).

De acordo com o coordenador de Manifestações Populares da Prefeitura de Porto Alegre, Érico Leotti, a Secretaria de Cultura e as escolas de samba passam por um momento de discussão sobre novos modelos para o carnaval na Capital. E não está descartada a possibilidade de os desfiles, nos próximos anos, seguirem coincidindo com o aniversário da cidade.

— Tudo é possível. Estamos trabalhando em um novo modelo. O ponto de partida é avaliar como se dará essa parceria entre as escolas e os patrocinadores, a iniciativa privada. Com isso, temos a oportunidade de construir um modelo diferente, que poderá ser viável e se consolidar nos anos seguintes — diz Leotti.

O adiamento dos desfiles foi a alternativa apresentada pelas escolas de samba ao governo municipal após o anúncio, na última semana, de que a prefeitura não disponibilizaria nenhum centavo dos R$ 7 milhões orçados para o evento. Com o prazo maior, a comunidade carnavalesca espera conseguir patrocínios mais expressivos junto à iniciativa privada.

— Acreditamos que ao coincidir a data do Carnaval com a do aniversário de Porto Alegre, estamos criando um novo apelo comercial que vai auxiliar na captação de recursos. Já existem investidores que regularmente lançam pequenos e médios aportes para os eventos de comemoração do aniversário da Capital. Eles poderão também viabilizar o Carnaval — afirma Juarez Gutierres o representante da Liespa.

Originalmente, os desfiles estavam marcados para os dias 10, 11 e 18 março, e discutia-se a possibilidade de não se realizarem no Complexo Cultural do Porto Seco. Se isso ocorresse, a competição entre as entidades carnavalescas seria comprometida, uma vez que os carros alegóricos dificilmente fariam parte das apresentações. Com a alteração da data e a confirmação da sede dos desfiles, está garantida a disputa entre as escolas de samba.

Para o presidente da Imperadores do Samba, Rodrigo Costa, o fato de os desfiles ocorrerem quase no mês de abril não deve resultar em um público menor nas arquibancadas do evento.

— Diante de tudo o que está acontecendo, um tempo a mais é a melhor coisa que poderia acontecer. E isso não somente para a Imperadores do Samba, mas para todo o Carnaval. Para quem quer que o carnaval saia, não importa se isso vai acontecer na data nacional, 15 dias depois, ou um mês depois, como é o caso. Para o povo carnavalesco não importa a data, mas sim que o desfile saia — diz Costa.

Na tentativa de cortar os custos, projeto original da pista foi totalmente reformulado pela liga. Será menor e com menos iluminação. O sistema de som deverá contar com um caminhão e não mais dois, como acontecia nos últimos anos. A previsão é de que a redução da estrutura garanta uma economia de pelo menos R$ 2 milhões.

Para viabilizar o Carnaval, a prefeitura montou um grupo de trabalho que tem a missão de auxiliar as escolas na busca por patrocínio. Segundo Gutierres, representante da entidade que reúne os carnavalescos, apesar dos esforços, é provável que não se consiga captar todo o recurso necessário para a realização do evento aos moldes tradicionais.

— O que poderá diminuir é a proporção dos desfiles. De acordo com o recurso que tivermos, poderemos inclusive adequar as regras. As escolas do Grupo Especial, por exemplo, são obrigadas a apresentar quatro alegorias. Por meio de um dispositivo, podemos fazer com que sejam obrigatórias somente três alegorias. Estamos procurando um caminho para manter o Carnaval em Porto Alegre, ainda que com uma estrutura menor e com outra proposta. Só que sem perder a plástica e o conforto — afirma o presidente da Liespa.

Carnaval fora de época no RS

O carnaval fora de época não é novidade no Estado. Há 12 anos, a folia em uma das principais avenidas de Uruguaiana, na Fronteira Oeste, ocorre em março, e não em fevereiro. A data foi inicialmente postergada devido a uma ação judicial que proibia as escolas de samba de ultrapassarem a margem de pouco mais de 70 decibéis de ruído. Com isso, os ensaios tiveram de ser cancelados naquele ano, 2005. A decisão foi revertida, e o carnaval, adiado. Naquela oportunidade, por ser em data diferente, o Carnaval ganhou o apoio de especialistas do Rio Janeiro, além da maior participação do público. Desde então, a cidade realiza o desfile das escolas de samba semanas após a data nacional.