Participante do BBB chama Lázaro Ramos de "cremosinho" e provoca ciúme em Taís Araújo

O BBB 17 ainda nem começou e já está rendendo assunto. Ninguém passa batido à divulgação dos participantes da nova edição do reality show, nem mesmo as celebridades.



Ao citar um símbolo sexual, a estudante Roberta não teve dúvidas: Thiaguinho e Lázaro Ramos. E ainda declarou que os dois são "as coisas mais cremosinhas que Jesus Cristo fez".



Lázaro aproveitou e já declarou sua torcida para o BBB 17. Mas Taís Araújo não curtiu:



Quem é essa que tá chamando meu marido de cremoso??? Ja chegou no whatsapp hahahaha pic.twitter.com/I1jHdh8koH — Taís Araújo (@taisdeverdade) 18 de janeiro de 2017

@olazaroramos e ela é gata! Tire os olhos hahahaha — Taís Araújo (@taisdeverdade) 18 de janeiro de 2017

O ator tentou consertar:



@taisdeverdade eu prefiro você ¿¿ — Lazaro Ramos (@olazaroramos) January 18, 2017

Mas pelo jeito, alguém vai dormir no sofá hoje, né, Taís?



@olazaroramos Lazaro vc diz isso até da Beyoncé, amor! — Taís Araújo (@taisdeverdade) 18 de janeiro de 2017

A galera do Twitter adorou essa discussão de relação virtual. É, pelo jeito já temos um "quem é essa aí, papai" de 2017... Lembram da treta de Ivete Sangalo no início do ano passado?



