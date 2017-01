Pedro Ernesto: "O bico de Geromito"

Coluna do Pedro 20/01/2017 | 08h01 Atualizada em

Eu já sabia que Pedro Geromel chutava forte quando o adversário chegava na área do Grêmio. Sabia que ele chutava com categoria quando arrancava pelo lado direito, se transformava em ponteiro, e cruzava milimetricamente para Everton marcar o importante gol da vitória no Mineirão contra o Galo, que encaminhou a conquista da Copa do Brasil. O que ainda não se sabia é que Pedro Geromel, Geromito, Gerodeus, Geromonstro, chutava o balde para longe.

Na sua entrevista coletiva concedida ontem, ele deu um forte recado à direção do Grêmio. Disse que ela precisa contratar. E trazer jogadores de qualidade se quiser títulos neste ano. O balde voou, e o recado está dado. A direção que trate de atender seu grande zagueiro.

Grande gremista

Teori Zavascki morreu ontem. O avião em que viajava caiu no mar. Era o ministro relator do mais importante processo da história jurídica do país, a Lava-Jato. Morreu um grande gremista. Mesmo estando na Capital Federal, nunca deixou de acompanhar seu time. O Grêmio perde um grande torcedor. Já a nação brasileira perde um grande jurista.

Dispensas

Se falou bastante sobre os reforços do Inter. São cinco os contratados. O que pouco se fala são nas dispensas. Muitos jogadores devem sair. Os altos salários criam essa necessidade. Anderson é caríssimo. Ninguém quer. Paulão é outro que deve sair. E será que não tem muitos volantes no grupo?

