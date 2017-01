PF abre inquérito para investigar acidente que matou ministro do STF

Queda de aeronave 19/01/2017 | 21h22

A Polícia Federal confirmou, no início da noite desta quinta-feira (19), a instauração de inquérito policial para apurar as causas do acidente de avião que vitimou cinco pessoas, entre elas o ministro do STF e relator da Lava Jato, Teori Zavascki. Uma equipe de agentes, especialistas nesse tipo de investigação, já está a caminho do local do acidente, na região de Paraty, no Rio de Janeiro.

Após a queda da aeronave, por volta das 14h30, a confirmação da morte foi feita pelo filho de Teori, Francisco Zavaski, em seu perfil no Facebook. ¿Caros amigos, acabamos de receber a confirmação de que o pai faleceu! Muito obrigado a todos pela força!¿, postou.

Teori, 68 anos, era o ministro relator das ações da Operação Lava Jato no Supremo. O ministro havia interrompido as férias para analisar as delações da empreiteira Odebrecht, cuja homologação estava prevista para ocorrer no mês que vem.

O avião – um bimotor modelo King Air – caiu por volta das 14h30. De acordo com a Infraero (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária), a aeronave decolou às 13h01 do Campo de Marte, em São Paulo, com destino a Paraty.

O Corpo de Bombeiros informou que o avião caiu no mar, próximo à Ilha Rasa, e ficou parcialmente submerso. Além dos bombeiros da cidade, homens do quartel de buscas e salvamento da Barra da Tijuca, no Rio, se deslocaram para auxiliar nas buscas.

Na hora do acidente, chovia forte em Paraty, e a região estava em estágio de atenção