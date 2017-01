Preços de hospedagem podem cair em até 40% nas principais praias gaúchas no pós-Carnaval

Encare a Crise 26/01/2017 | 21h04 Atualizada em

O período pós-Carnaval poderá derrubar os preços de hospedagem em até 40% nas principais praias gaúchas, projeta a presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Litoral Norte do Rio Grande do Sul (SHRBS-LN), Ivone Ferraz. Quem conseguir jogar as férias para a primeira semana de março poderá encontrar, além de praias mais vazias, hotéis e pousadas por preços promocionais.

Em Capão da Canoa, o menor valor de uma diária em hotel três estrelas, que está em R$ 259 na primeira quinzena de fevereiro, cai para R$ 200 uma semana após o Carnaval, mostra pesquisa no site especializado em reservas Trivago. Se a preferência for por alugar um imóvel, a diária média em Torres custa R$ 305 uma semana antes do Carnaval e cai para R$ 280 após a folia, mostra o portal Airbnb.

— O que talvez continue um pouco mais caro são os pacotes de final de semana — adianta Ivone.

Antes disso, não há barganha possível: a chegada de argentinos e as temperaturas altas jogaram para cima a demanda, e a maior parte dos hotéis está lotada até o final de fevereiro. Eduardo Starosta, consultor econômico da FCDL-RS, lembra que não é apenas a hospedagem que fica mais em conta em março: bares, restaurantes e lojas também ampliam as ofertas.

— O comércio e os serviços baixam os preços em até 30% para brigar pelos clientes depois do Carnaval — aponta.

Se a ideia for curtir as férias em outros Estados, os preços das passagens aéreas caem a partir de 13 de março. Elas sobem nos dias que antecedem o Carnaval e vão decaindo após a folia. Passagens de ida e volta de Porto Alegre para Salvador custam R$ 910 em 13 de fevereiro e caem para R$ 698 um mês depois — redução de 23,3%.

— O ideal é comprar as passagens o quanto antes para evitar que as mais baratas se esgotem. Se houver flexibilidade de datas, pode-se esperar um pouco mais para buscar promoções — sugere Starosta.

Em geral, as companhias aéreas fazem "queima" de passagens duas ou três semanas antes do embarque, caso avaliem que os voos não lotarão.

