Prefeitura de Porto Alegre divulga lista de dívidas com fornecedores

A Secretaria Municipal da Fazenda divulgou na noite desta quarta-feira (25) a lista de fornecedores que prestaram serviços à prefeitura de Porto Alegre e estão com pagamentos atrasados. Também expôs a relação dos fundos sacados para o Caixa Único. Os valores somam R$ 507 milhões em contas vencidas até 31 de dezembro. As informações são da Rádio Gaúcha.

A prefeitura estabeleceu prazo de até 90 dias para propor uma alternativa para quitações destes valores.

Desde maio de 2016, a prefeitura teria deixado de pagar fornecedores para quem devia mais de R$ 8 mil. Segundo a Fazenda, os R$ 120 milhões referentes às despesas não empenhadas são parciais e fazem parte do levantamento feito por secretarias e órgãos do município.

De acordo com a nova gestão, já foram identificados 2,8 mil fornecedores não pagos. A prefeitura afirma que o maior atraso é de outubro de 2015 e a maior credora é uma empresa de coleta de lixo que deve receber R$ 9,9 milhões.

Dos R$ 507 milhões devidos pela prefeitura, R$ 140 milhões não teriam sido pagos em dia para creches conveniadas, precatórios e iluminação pública. Outros R$ 104 milhões seriam de dívidas com obras viárias, energia elétrica, sinalização de trânsito e telefonia.

Entre os saques do caixa único, teriam sido retirados R$ 143 milhões do Salário Educação, Funcriança e Fundo de Iluminação Pública. Outros R$ 120 milhões foram de despesas com coleta de lixo, capina, serviço de limpeza e vigilância.

