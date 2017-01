QUIZ: descubra quem é você na casa do "BBB"

Game 24/01/2017 | 09h49 Atualizada em

O BBB 17 já começou e, neste ano, a promessa é de que o elenco seja o mais diversificado da história do reality. Há diplomata, jornalista, cozinheiro, paratleta, advogado, médico e até agente de trânsito. Mas, na prática, quem acompanha o programa já sabe: mesmo que as profissões sejam diferentes, existem aqueles perfis clássicos, como o sarado, o comilão e o jogador.

Leia mais:

Quiz e flertes: como foi a estreia do "BBB 17"

VÍDEO: o que esperar do "BBB 17"



ZH preparou um quiz para você descobrir com qual perfil de participante você se encaixa mais. Saiba quem você seria dentro da casa:



Leia outras notícias de entretenimento e cultura em ZH